Thời tiết các điểm du lịch dịp Tết Dương lịch

Đà Nẵng: Vào dịp cuối năm, Đà Nẵng đã qua đợt mưa lớn kéo dài. Du khách có thể thoải mái du lịch thành phố biển xinh đẹp này. Tuy nhiên, mức nhiệt có thường dao động khoảng 18-22 độ C, khá lạnh để tắm biển. Dù vậy, vào một số ngày, nhiệt độ vẫn có thể tăng cao trên 25 độ C. Trong trường hợp không thể tắm biển, bạn vẫn còn nhiều trải nghiệm ẩm thực, vui chơi đáng thử ở thành phố này. Việc kết hợp tuyến Huế - Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) cũng được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Xxhanim.