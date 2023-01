Thói quen uống đơn giản để có bụng phẳng

Vắt chanh vào nước, thêm quế vào đồ uống và cắt giảm rượu là những cách dễ dàng để bạn thực hiện mỗi ngày.

Vắt chanh vào nước có nhiều lợi ích cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Prevention.

Đôi khi, chúng ta không nhận ra những thói quen ăn uống nhỏ đang ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ví dụ, chúng ta có thể đã thêm quá nhiều kem cà phê vào cà phê hoặc không uống đủ nước trong suốt cả ngày. Khi cố gắng giảm cân, muốn cơ thể trở nên săn chắc hơn hoặc phấn đấu để có bụng phẳng hơn, chúng ta cần thay đổi một số thói quen về đồ uống để đạt được mục tiêu.

Theo Eat This Not That, một số thói quen uống nước thậm chí có thể giúp giảm béo bằng cách cải thiện tiêu hóa, cung cấp chất chống oxy hóa hữu ích và giảm lượng đường hoặc lượng calo tổng thể của bạn trong suốt cả ngày.

Để tìm hiểu thêm về thói quen uống nước lành mạnh nào có thể giúp bụng phẳng hơn, chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman, chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và chuyên gia dinh dưỡng Lyssie Lakatos đã chia sẻ một số mẹo với Eat This Not That.

Vắt chanh vào nước

Nếu đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và đơn giản để làm cho nước uống của bạn lành mạnh hơn so với hiện tại, bạn có thể thêm một ít chanh.

"Chanh có tính axit nên giúp phân hủy thức ăn để cơ thể bạn dễ tiêu hóa hơn, tránh đầy hơi, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Cả nước và chanh đều giúp làm mềm phân để loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi ruột dễ dàng hơn, mang lại vòng bụng phẳng hơn", hai chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos cho biết.

Thêm nữa, chanh chứa polyphenol mạnh có thể giúp ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể và ngăn ngừa béo phì.

Thêm quế vào cà phê, trà, sữa hoặc chocolate nóng

Hai chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos cho biết: “Quế là một chất thay thế đường có vị ngọt tự nhiên, không chứa calo và có khả năng chống viêm. Nó cũng được chứng minh là có tác dụng giảm trọng lượng cơ thể và mỡ bụng, giúp ngăn ngừa béo phì”.

Ngoài ra, quế cũng có thể hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng sụt giảm dẫn đến thèm đường, ăn quá nhiều và tăng mỡ bụng sau đó.

Thêm quế vào cà phê giúp thay thế đường vì chúng có vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Fresh Roasted Coffee.

Cắt giảm rượu

Một lượng rượu vừa phải tốt cho mọi người, nhưng chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman khuyên bạn nên suy nghĩ lại về loại đồ uống đó khi đang cố gắng giảm cân và giữ dáng.

Các nghiên cứu cho thấy đồ uống có cồn có liên quan đến nguy cơ béo bụng và tăng cân cao hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman nói: "Vì vậy, nếu muốn giảm cân và có được vóc dáng như mong ước, bạn hãy bỏ qua rượu".

Hạn chế đồ uống có đường

Một số nghiên cứu đã chỉ ra đồ uống có nhiều đường bổ sung như soda và đồ uống thể thao, có liên quan trực tiếp đến việc tăng mỡ bụng. Vì vậy, bạn có thể muốn tránh những thứ này càng nhiều càng tốt.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman, một lý do khác khiến đồ uống có đường gây béo bụng. "Đường từ những đồ uống này có thể dẫn đến viêm nhiễm, có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến bạn dễ bị bệnh hơn và có khả năng làm tăng nguy cơ phát triển nhiều mỡ trong cơ thể", Janet Coleman cho biết.

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thức uống thay thế cho đồ uống nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman khuyên bạn nên uống nhiều nước ép trái cây tự nhiên.

Giữ nước

Điều quan trọng là phải uống nhiều nước vì khi cơ thể bạn bị mất nước, cơ thể thường giữ lại quá nhiều chất lỏng hoặc có thể dẫn đến táo bón, khiến bụng đầy hơi và khó chịu.

Một nghiên cứu từ Annals of Family Medicine cho thấy cũng có mối liên hệ quan trọng giữa béo phì và lượng nước uống vào, vì những người tham gia không đủ nước có chỉ số BMI cao hơn những người uống đủ nước.

Vì vậy, khi muốn có một vòng bụng săn chắc hơn, việc chọn đồ uống tốt cho sức khỏe là một sự bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch của bạn. Tuy nhiên, không một thức uống nào sẽ mang lại cho bạn kết quả như mong muốn. Điều quan trọng là phải kết hợp những thói quen ăn uống lành mạnh với vận động và tập thể dục thường xuyên.

Luôn bổ sung đủ nước là thói quen bạn cần có để có sức khỏe tốt hơn. Ảnh: Shutterstock.

Uống trà xanh

Theo chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman, trà xanh có thể là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh của bạn.

"Uống 2-3 cốc trà xanh mỗi ngày đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả để giảm mỡ bụng. Vì vậy, kết hợp điều này với một chế độ ăn uống tốt và hoạt động thể chất thường xuyên có thể giảm nguy cơ béo phì và giúp bạn duy trì bụng phẳng", chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman cho biết.

Giống như mọi loại đồ uống lành mạnh, điều quan trọng là phải xem những gì bạn đang thêm vào đồ uống của mình. Một số người có thể thưởng thức mật ong hoặc đường trong trà xanh của họ. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo theo dõi lượng đường bạn đang sử dụng, vì quá nhiều đường bổ sung có thể làm hỏng mục tiêu giảm cân của bạn.