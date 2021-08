Thói quen giúp phụ nữ Nhật Bản có da đẹp

Cung cấp vitamin C: Phụ nữ Nhật Bản thường xuyên bổ sung vitamin C thông qua thực phẩm, đồ uống, trái cây, rau quả và mỹ phẩm. Vitamin C giúp phá vỡ melanin - sắc tố tự nhiên có do sạm da hoặc lão hóa. Một số loại trái cây, rau quả chỉ có ở Nhật Bản như yuzu, kaki (hồng Nhật Bản ) và húng quế shiso rất giàu vitamin tốt cho da. Hiện nay, bạn có thể tìm chúng dưới dạng thực phẩm bổ sung. Ớt chuông, bông cải xanh hay kiwi cũng chứa hàm lượng vitamin C cao. Ảnh: Metamorworks.