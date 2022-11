Thói quen ăn sữa chua giúp giảm cân

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết bạn nên kết hợp sữa chua với trái cây và những loại hạt để khởi động quá trình giảm cân.

Sữa chua được biết đến nhờ có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Eat This Not That.

Biến sữa chua thành thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày luôn là một ý tưởng hay. Theo Eat This Not That, những lợi ích của món ăn nhẹ, thơm ngon này là vô tận.

Theo WebMD, sữa chua chứa các thành phần tốt, có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn, giúp trị táo bón, thậm chí là không dung nạp đường sữa.

Lợi ích giảm cân của sữa chua

Theo trường y tế công cộng Harvard TH Chan, món ăn giàu chất dinh dưỡng này cũng là một nguồn cung cấp canxi và protein tuyệt vời. Sữa chua thậm chí còn là một lựa chọn tốt để thưởng thức nếu bạn đang muốn giảm cân.

Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả sách và nhà phát triển công thức, người nằm trong ban chuyên gia y tế của Eat This Not That, giải thích: "Sữa chua có thể là một thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng, hỗ trợ giảm cân. Sữa chua chứa protein chất lượng cao và tùy thuộc vào loại bạn chọn, nó hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và đa dạng. Điều này giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân".

Nghiên cứu được thực hiện bởi đại học Tennessee đã tiết lộ những người tham gia tiêu thụ 3 phần sữa chua không béo hàng ngày trong chế độ ăn kiêng giảm được 61% chất béo và 22% trọng lượng cơ thể so với những người chỉ cắt giảm calo. Theo WebMD, những người ăn sữa chua cũng giảm được 81% mỡ bụng khi so sánh với nhóm ăn ít calo.

Sữa chua có thể kết hợp được với nhiều loại trái cây và hạt dinh dưỡng. Ảnh: Eat This Not That.

Cách kết hợp sữa chua với thực phẩm khác

- Kết hợp sữa chua với một quả chuối chín:

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, một quả chuối chín là nguồn chất xơ prebiotic vững chắc. Việc tăng lượng chất xơ trong thức ăn nạp vào cơ thể có thể dẫn đến giảm cân.

"Prebiotic cung cấp năng lượng cho men vi sinh, bao gồm cả men vi sinh có thể tìm thấy trong sữa chua. Ăn cả hai loại cùng nhau có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ nỗ lực giảm cân", chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker giải thích.

Cho một quả chuối chín vào sữa chua để ăn sáng có lợi cho việc giảm cân. Ảnh: Vecteezy.

- Ăn sữa chua với một ít quả óc chó:

Quả óc chó chứa đầy các chất dinh dưỡng gây no, bao gồm protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker nói: "Cho quả óc chó vào sữa chua giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp giảm cân".

Theo SFGate, quả óc chó là nguồn axit béo omega-3 đặc biệt phong phú, giúp chống lại bệnh tim mạch. Ngoài ra, loại hạt này chứa lượng chất chống oxy hóa cao hơn hầu hết thực phẩm khác. Quả óc chó cung cấp chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể cải thiện sức khỏe não bộ và ngăn ngừa bệnh tim và ung thư, theo Insights Greece.

Bạn không nên quá lạm dụng sữa chua với mục đích giảm cân. Ảnh: The Beet.

- Thêm trái cây tươi để tạo vị ngọt:

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy làm ngọt sữa chua không đường của bạn bằng trái cây tươi và loại bỏ các nguồn đường bổ sung. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết không thể phủ nhận siro và mật ong có vị ngon, nhưng "lựa chọn trái cây để tăng thêm vị ngọt thay vì những chất làm ngọt có thể kiểm soát lượng đường trong máu, nhờ chất xơ có trong những thực phẩm này, để hỗ trợ mục tiêu giảm cân".

- Chú ý đến khẩu phần:

Mặc dù sữa chua tốt cho sức khỏe, bạn cũng không nên quá lạm dụng nó. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều sữa chua nhiều đường, nhiều chất béo trong một khẩu phần có thể gây bất lợi cho vòng eo của bạn. Hãy chú ý kiểm soát khẩu phần khi thưởng thức món ăn nhẹ ngon miệng này để không ảnh hưởng đến tiến độ giảm cân của bạn.