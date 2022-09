Thời kỳ đỉnh cao của Yoona (SNSD)

Hiện tại, Yoona đang được đón nhận nồng nhiệt nhờ thể hiện tốt vai diễn nữ chính Go Mi Ho, vợ của Lee Jong Suk trong phim truyền hình Big Mouth (tạm dịch: Nóc nhà). Theo thống kê của trang Nielsen Hàn Quốc bộ phim đạt tỷ suất 12% vào ngày 4/9 và có thời điểm lên tới 21,8%. Thành tích của Big Mouth được đánh giá là đã vực dậy kênh MBC, khi hai bộ phim trước đó Tomorrow do Kim Hee Sun đóng chính và Doctoryers do So Ji Sub thủ vai chỉ đạt mức 2-3% và 6-7%.