Thời gian khó khăn của Jennifer Lopez khi hủy đám cưới với Ben Affleck

Giọng ca “On The Floor” chia sẻ khoảng thời gian khó khăn trước khi tái hợp với Ben Affleck. Nữ ca sĩ gửi đến thông điệp về tình yêu qua album mới.

Jennifer Lopez từng đau khổ vì chia tay Ben Affleck. Ảnh: Us Weekly.

Theo People, Jennifer Lopez đã chia sẻ những thăng trầm khi ở bên Ben Affleck, thời điểm trước khi cả 2 tiến tới hôn nhân. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm về album sắp phát hành This Is Me...Now.

Trong cuộc phỏng vấn với Apple Music 1, giọng ca Let's Get Loud nói rằng sau khi phát hành album This Is Me...Then (2002) và việc chia tay Ben Affleck tại thời điểm đó đã khiến cô trải qua một hành trình đau khổ.

"Tôi thậm chí sẽ không trình diễn những ca khúc này. Thật đau đớn sau khi cả 2 chia tay. Quyết định hủy bỏ đám cưới 20 năm trước là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình sắp chết. Sự kiện đó đã đưa tôi vào vòng xoáy trong 18 năm tiếp theo mà tôi không thể tìm cho mình lối thoát. Nhưng giờ đây, tôi và anh ấy đã có một kết thúc có hậu. Đây là điều khó xảy ra ở Hollywood", cô chia sẻ.

Jennifer Lopez tiết lộ Ben Affleck là nguồn cảm hứng cho album mới của cô. Ảnh: Apple Music 1.

Bên cạnh đó, Jennifer Lopez tiết lộ thông điệp trong album sắp được phát hành tới đây của mình: "Theo tôi, thông điệp của This Is Me...Now giống như từng khung bậc cảm xúc mà bản thân mình đã trải qua. Nếu bạn đã có lúc mất hy vọng, gần như phải bỏ cuộc, thì đừng làm vậy. Tình yêu đích thực vẫn tồn tại và một số thứ có thể tồn tại mãi mãi. Đó là sự thật”.

Theo đó, giọng ca On The Floor cho biết chồng mình là người hâm mộ lớn nhất của cô. Tài tử Ben Affleck cho thấy bản thân rất am hiểu công việc của vợ mình. Anh luôn ủng hộ, đồng hành và là nguồn cảm hứng cho Lopez trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Album phòng thu thứ 9 của Jennifer Lopez đánh dấu sự trở lại của cô trong công việc sáng tác và sản xuất, đồng thời nói lên nỗi lòng trong cô. This Is Me...Now gồm 13 ca khúc ghi lại từng cung bậc cảm xúc mà cô đã trải qua trong 2 thập kỷ.