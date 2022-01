Thời điểm những ông hoàng phòng vé Trung Quốc cạnh tranh

Thẩm Đằng có hai bộ phim công chiếu dịp Tết Nguyên đán là "Tứ hải" và "Gia đình siêu nhân". Nam diễn viên được dự đoán đuổi kịp thành tích phòng vé của Ngô Kinh.

Trang 163 đưa tin Tết Nguyên đán luôn là thời điểm rạp chiếu Trung Quốc nhộn nhịp. Đây là kỳ nghỉ tạo ra nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé. Cũng là dịp mà các ông hoàng màn ảnh tranh nhau vị trí vua phòng vé.

Cơ hội để vua hài Trung Quốc vượt qua Ngô Kinh

Năm 2021, Ngô Kinh đại thắng với hai bộ phim Hồ Trường Tân và Tôi và bậc cha chú của tôi với doanh thu lần lượt là 5,77 tỷ NDT và 1,47 tỷ NDT. Nhờ đó, tổng doanh thu phòng vé tích lũy của Ngô Kinh là 31,8 tỷ NDT.

Trong khi đó, người đang tạm dẫn đầu cuộc đua là đạo diễn Từ Tranh với tổng doanh thu 32,6 tỷ NDT. Tuy nhiên, bộ phim B for Busy ra mắt hồi tháng 12/2021 của Từ Tranh chỉ đạt 175 triệu NDT. Nam diễn viên không có tác phẩm chiếu đợt Tết Âm lịch sắp tới.

Người có khả năng lật đổ Ngô Kinh là Thẩm Đằng, vua hài mới của điện ảnh Trung Quốc. Thẩm Đằng có tổng doanh thu phòng vé tích lũy là 24,3 tỷ NDT. Tết Nguyên đán 2022, nam diễn viên góp mặt trong hai phim Tứ hải và Gia đình siêu nhân.

Tháng 10/2021, Ngô Kinh soán ngôi "ông hoàng phòng vé số một Trung Quốc" từ tay tài tử Thẩm Đằng. Ngô Kinh hiện là diễn viên được săn đón bậc nhất Trung Quốc. Anh là sự lựa chọn hàng đầu cho những dự án bom tấn, có kinh phí sản xuất lớn.

Trong khi đó, Thẩm Đằng là gương mặt quen thuộc của mỗi dịp Tết đến xuân về. Nam diễn viên thường tham gia các dự án hài hoặc phim tình cảm gia đình.

Thẩm Đằng là cây hài ăn khách nhất Trung Quốc. Ảnh: Sina, 163.

Sự nghiệp của Thẩm Đằng bắt đầu thăng hoa nhờ thành công lớn của phim hài Chàng ngốc đổi đời (Goodbye Mr.Loser - 2015). Đây cũng là tác phẩm mở hàng cho thành tích phòng vé đại thắng của nam diễn viên với 1,44 tỷ NDT.

Những năm tiếp theo, tài tử gặt hái thành công vang dội khi loạt phim anh đóng lần lượt mang về doanh thu cao gồm Oan gia đổi mệnh (Never Say Die - 2017, 2,2 tỷ NDT), Hello Mr. Billionaire (2018, 2,55 tỷ NDT), Người ngoài hành tinh điên cuồng (Crazy Alien - 2019, 2,1 tỷ NDT) và Phi trì nhân sinh (Pegasus - 2019, 1,7 tỷ NDT).

Năm 2021, Thẩm Đằng góp mặt trong bộ phim Xin chào, Lý Hoán Anh, bộ phim đạt doanh thu 5,4 tỷ NDT, từng đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc và thế giới suốt 10 tháng, trước khi bị Hồ Trường Tân của Ngô Kinh vượt qua.

"Mỗi năm đều có một đến hai bộ phim doanh thu trên 1 tỷ NDT, đây là điều không có ai trong giới giải trí Trung Quốc làm được, trừ Thẩm Đằng", Sina bình luận.

Toutiao bình luận xét về thành tích phim của Thẩm Đằng thu lãi không hề kém cạnh so với Châu Tinh Trì. Nam diễn viên cũng có lối diễn xuất hài hước duyên dáng, được khán giả rất yêu thích. Các nhà đầu tư phim ảnh đánh giá Thẩm Đằng là gương mặt đảm bảo cả về chất lượng và doanh thu cho một tác phẩm.

Mỗi khi tài tử ra mắt phim mới, luôn có bình luận: "Phim của Thẩm Đằng tôi nhất định sẽ xem" trên các trang mạng.

Bom tấn điện ảnh Trung Quốc dịp Tết 2022

Theo Sina, cả hai tác phẩm mới của Thẩm Đằng đều là thể loại được khán giả yêu thích và khả năng cao đạt doanh thu trên tỷ NDT.

Tứ hải có nội dung về cuộc sống của hai cha con Ngô Nhân Đằng (Thẩm Đằng) và Ngô Nhân Diệu (Lưu Hạo Nhiên). Sau nhiều năm không gặp nhau, họ có những chuyến ngao du trên xe máy và những va chạm trong cuộc sống để hiểu rõ hơn về tình thân, tình yêu.

Dàn diễn viên tham gia trong phim là các ngôi sao như Lưu Hạo Nhiên, Lưu Hạo Tồn, Thẩm Đằng, Doãn Chính, Kiều Sam. Đặc biệt, phim do nhà văn Hàn Hàn làm đạo diễn. Hàn Hàn là nhà văn thần tượng được hàng triệu khán giả Trung Quốc yêu mến.

Hàn Hàn cũng rất mát tay trong vai trò đạo diễn. Anh làm phim không nhiều, song đều đạt thành tích tốt vì anh làm về sở trường đua xe của mình. Các bộ phim của Hàn Hàn đều đạt doanh thu tốt như Siêu nhân bánh rán, Đạp gió rẽ sóng, Phi trì nhân sinh, giúp Hàn Hàn thu về 8 tỷ NDT phòng vé.

Phim của Hàn Hàn được đánh giá cao nhờ tính triết lý được thể hiện một cách khéo léo qua những phân đoạn hài duyên dáng. Theo Sina, phim Tứ hải sở hữu dàn diễn viên đáng mơ ước và một đạo diễn có tâm, có tầm. Do đó, bộ phim được nhận định sẽ dễ dàng vượt qua doanh thu 1 tỷ NDT ngay trong những ngày đầu công chiếu.

Thẩm Đằng có hai bộ phim Tứ hải và Gia đình siêu nhân sẽ công chiếu dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Sina, 163.

Tác phẩm thứ hai Thẩm Đằng góp mặt là trong phim Gia đình siêu nhân. Nam diễn viên đóng phim cùng nhóm hài Happy Twist quen thuộc. Họ là những người tạo nên thành công của các phim như Oan gia đổi mệnh, Hello Mr. Billionaire.

Theo 163, cả Thẩm Đằng và Ngải Lân đều là những người có khả năng hiệu triệu phòng vé, sự kết hợp của họ luôn được khán giả mong chờ. Lần này, nhóm Happy Twist sẽ không đi theo phong cách "vô ly đầu" mà thử thách mình với thể loại khoa học viễn tưởng.

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng nhóm của Thẩm Đằng sẽ giúp Trung Quốc có được siêu anh hùng đầu tiên. Đặc biệt, nhóm siêu anh hùng này còn có khả năng gây cười với những cách thể hiện năng lực thú vị.

Một bộ phim khác cũng được đánh giá cao sẽ ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán 2022 là Kỳ tích do Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai chính.

Bộ phim kể về cuộc sống của những người lao động nhỏ bé, trong đó, Dịch Dương Thiên Tỉ làm trong một cửa hàng sửa chữa điện thoại, cố gắng kiếm một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho em gái.

Theo 163, các bộ phim có tinh thần tích cực, dễ lấy nước mắt người xem luôn được ưu ái chiếu trong dịp nghỉ tết. Phim Kỳ tích có ê-kíp sản xuất là những người đã tạo nên thành công của phim Tôi không phải dược thần, ra mắt năm 2018, đạt doanh thu 3,1 tỷ NDT. Do đó, phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một câu chuyện cảm động khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được đánh giá là diễn viên trẻ nhưng có khả năng diễn xuất và thu hút phòng vé. Các phim do Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia diễn chính như Em của thời niên thiếu, Tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ, Hồ Trường Tân đều có doanh thu trên 1 tỷ NDT. Do đó, bộ phim Kỳ tích được đánh giá là một "hắc mã" trong dịp Tết Nguyên Đán.