Sau một thời gian "hạ nhiệt", giá lợn hơi tăng liên tục trong tuần qua khiến giá thịt lợn bán lẻ tăng theo, dao động ở mức 130.000 - 170.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 17/12 phổ biến dao động 68.000-73.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá cao nhất ghi nhận ở Hưng Yên, TP Hà Nội là 73.000 đồng/kg. Còn ở các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, Lào Cai giá lợn hơi ở mức 68.000-72.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, một số tỉnh như Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận giá lợn hơi ở mức 68.000-69.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định… giá lợn hơi dao động 70.000-71.000 đồng/kg.

Tương tự, giá lợn hơi ở các tỉnh miền Nam cũng tăng so với tuần trước. Tại TP.HCM, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu... giá lợn đã lên mức 70.000-71.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, Long An, Cần Thơ dao động 68.000-69.000 đồng/kg.

Khảo sát tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, giá thịt lợn tăng khoảng 5.000-8.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng, dao động mức 130.000-170.000 đồng/kg. Hiện, giá thịt lợn mảnh được người bán nhập ở các lò mổ 110.000-120.000 đồng/kg nên giá bán lẻ gần như vẫn được niêm yết với giá từ 130.000 đồng/kg cho các loại thịt ba chỉ, nạc vai, chân giò,...

Tại một quầy thịt ở chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội), thịt ba chỉ có giá 150.000 đồng/kg, thịt mông 145.000 đồng/kg, thịt thăn 135.000 đồng/kg, thịt nạc vai 130.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg...

Lý giải nguyên nhân khiến thịt lợn tăng giá trở lại, một số tiểu thương tại chợ cho biết thời gian vừa qua, giá lợn hơi liên tục giảm nhưng mấy ngày gần đây tăng liên tục do người dân lo sợ dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nên đã xuất chuồng sớm tránh rủi ro bùng dịch. Hiện các hộ chăn nuôi nhỏ không còn lợn để bán.

"Thịt lợn vừa giảm giá được một thời gian, khách bắt đầu mua nhiều hơn trước thì lại tăng. Hy vọng giá thịt không tăng cao như năm ngoái", bà Mai, tiểu thương bán thịt nói.

Việc giá lợn hơi có chiều hướng tăng trở lại khiến cả người bán và người tiêu dùng lo lắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng, nhưng không nhiều. Theo ông dự kiến giá thịt lợn hơi không cao hơn 80.000 đồng/kg.

"Bởi sau đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi, trong năm 2020, Việt Nam đã đủ thời gian để tái đàn đạt đến 85% sản lượng do với thời kỳ cao điểm. Hơn nữa, việc nhập khẩu lượng lớn thịt lợn vẫn đang tăng. Do đó cả 2 nguồn cung sẽ đáp ứng nhu cầu thịt lợn dịp Tết Nguyên đán sắp tới", ông chia sẻ.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình thời tiết, sản xuất, diễn biến dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác để chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.