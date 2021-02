Thịt lợn Mỹ, Brazil ồ ạt về Việt Nam trong năm 2020

Do nguồn cung trong nước thiếu hụt, Việt Nam đã phải đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn với mức tăng lên tới 382% trong năm 2020.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 141.140 tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (mã HS 0203), tăng 382% so với cùng kỳ năm 2019. Trị giá nhập khẩu đạt 334,44 triệu USD , tăng 503%.

Brazil là thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam với khoảng 34.608 tấn. Nga, Canada và Mỹ lần lượt xếp sau trong danh sách với lượng thịt xuất khẩu lần lượt là 34.043 tấn, 21.016 tấn và 19.350 tấn.

Tỷ trọng của các thị trường này cũng có sự thay đổi so với cùng kỳ. Cụ thể, Brazil giảm khoảng 16% trong tổng giá trị nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam, xuống còn 25%; Ba Lan giảm từ 15,7% xuống 6,4%. Trong khi đó, Nga từ không có mặt trong top 5, giờ chiếm tới 24,1%; Mỹ tăng từ 6,4% lên 13,7%.

Tính trung bình, mỗi kg thịt lợn về Việt Nam có giá khai báo tại cảng khoảng 2,2 USD , tương đương hơn 50.000 đồng/kg. Mức giá này được đánh giá là cao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hiện Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có hơn 800 doanh nghiệp từ 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

Đối với nhập khẩu lợn sống, trong năm 2020, các doanh nghiệp của Việt Nam đã nhập khẩu 43.322 con lợn giống các loại, chủ yếu từ các nước Thái Lan, Canada, Mỹ, Đan Mạch, Đài Loan. Trong đó, lợn cụ kỵ là 1.383 con, giống ông bà là 4.227 con và giống bố mẹ là 37.712 con.

Đối với lợn thịt, từ ngày 12/6/2020 (thời điểm Bộ cho phép thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm) đến hết năm, đã có 35 doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhập khẩu 450.294 con lợn thịt vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Một túi tim lợn nhập khẩu từ Tây Ban Nha bán tại siêu thị MM Mega Market. Ảnh: Văn Hưng.

Trong nước, giá lợn hơi đang có xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng. Hiện giá lợn hơi dao động trong khoảng 80.000-84.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 12/2020.

“Theo thông lệ, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong thời gian cận Tết và sau Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh, kéo theo giá lợn hơi sẽ có xu hướng tăng trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, thị trường hiện vẫn thiếu hụt nguồn cung do ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn từ dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, bão lũ tại miền Trung... khiến giá lợn hơi từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ khó giảm”, Bộ Công Thương đánh giá.

Cơ quan này nhìn nhận giá thịt lợn sẽ tăng nhưng không đột biến.

Trao đổi với Zing, đại diện chuỗi siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ cho biết đã chuẩn bị 1.318 tấn thịt lợn cho 4 tuần trước Tết Tân Sửu. Nguồn cung tăng tới 25%. Đơn vị này cam kết giá thành thịt lợn tại thời điểm trước, trong và sau Tết đều như giá chung của thị trường, không có hiện tượng đội giá.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị Big C và GO! áp dụng chương trình “bán thịt lợn tươi không lợi nhuận” từ đầu tháng 1, nhằm bình ổn thị trường thịt lợn, hỗ trợ người dân. Tại Big C Thăng Long, thịt ba rọi có giá 152.900 đồng/kg; thịt đùi 113.900 đồng/kg; thịt vai 113.900 đồng/kg; sườn non 169.000 đồng/kg; thịt cốt lết 132.000 đồng/kg.