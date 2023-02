Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nộp lại hàng chục tỷ đồng nhận để chạy án

Nguồn tin của Zing cho biết ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã nộp lại số tiền nhận để chạy án cho doanh nghiệp.

Ngày 20/2, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Ông Ca thừa nhận đã cầm hàng chục tỷ đồng để chạy án cho đại diện một doanh nghiệp ở Hải Phòng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Quảng Ninh. Đến nay, ông Ca đã khắc phục hết”, nguồn tin cho hay.

Theo điều tra, doanh nghiệp liên quan vụ án đã trốn thuế và mua bán hóa đơn liên quan nhiều mặt hàng. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca quen biết doanh nghiệp này từ lâu, khi còn làm Giám đốc Công an Hải Phòng.

“Ông ấy nhận tiền người ta để chạy án, nhưng thật ra không chạy ai. Ông nộp tiền lại rồi, nên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nguồn tin cho biết thêm.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi đương chức Giám đốc Công an Hải Phòng. Ảnh: Bá Chiêm.

Ngày 19/2, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án hình sự Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với những người liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án trên. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của ông Ca, thu giữ một số tài liệu, đồ vật.

Ông Đỗ Hữu Ca quê huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, từng là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là đại tá - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông Ca là Giám đốc Công an Hải Phòng. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là thiếu tướng.