Thiếu tá CSGT bị tông chấn thương sọ não

Thiếu tá CSGT bị nam tài xế xe máy tông ngã gây chấn thương sọ não sau tình huống ra hiệu lệnh dừng xe trên quốc lộ 1.

CSGT bị thương là thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa - Tổ trưởng Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang. Sáng 16/4, khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 1966+500 quốc lộ 1 đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành, cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe máy do Võ Nhật Hùng (26 tuổi) điều khiển chở theo Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng ở Bến Tre).

Chiếc xe lúc này đi hướng Mỹ Tho - Long An và đi không đúng làn đường quy định, theo báo cáo của cảnh sát. CSGT cũng cho hay nam tài xế không giảm tốc độ mà tông thẳng vào thiếu tá Nghĩa khiến anh ngã ra đường. Cú tông mạnh khiến xe máy cày về phía trước thêm 16 m.

Phó cục trưởng Cục CSGT Đinh Thế Anh thăm thiếu tá CSGT bị thương. Ảnh: Q.H.

Sau vụ va chạm, thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa cùng tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong khi nam tài xế chỉ bị thương nhẹ, cán bộ CSGT bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm. Cán bộ này được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và đã qua cơn nguy kịch vào chiều cùng ngày.

Đại diện Cục CSGT - thượng tá Đinh Thế Anh (Phó cục trưởng) đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy mẫu máu của tài xế xe máy để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy.