Thiếu niên giết người bị bắt ở TP.HCM

Sau khi dùng hung khí đâm chết người, T. di chuyển từ Long An về TP.HCM rồi bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 4/5, Công an huyện Cần Giuộc cho biết đơn vị này đã bàn giao P.V.T. (chưa đủ 16 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, chiều 30/4, T. mâu thuẫn với một thanh niên tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Thiếu niên này bị cáo buộc dùng hung khí đâm đối phương tử vong rồi bỏ trốn.

Sau đó, Công an huyện Cần Giuộc đã khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm.

Ngày 1/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ T. tại TP.HCM. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, công an xác định thời điểm gây án, nghi phạm chưa đủ 16 tuổi.