Thiếu niên bị cảnh sát đánh ở Sóc Trăng: 'Tinh thần em rất hoảng loạn'

Sau khi bị công an đánh bằng gậy chỉ huy giao thông và nón bảo hiểm, thiếu niên 16 tuổi không dám kể cho cha mẹ biết. Gia đình đã đưa em đi thăm khám và nộp đơn tố cáo.

Camera ghi cảnh công an đánh thiếu niên ở Sóc Trăng Theo hình ảnh ghi lại, một cảnh sát trật tự ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã dùng gậy chỉ huy giao thông, mũ bảo hiểm đánh nam tài xế xe máy.

Ngày 29/9, 2 thiếu niên bị 3 cảnh sát đánh ở Sóc Trăng đã được cha mẹ đưa đến Công an thị xã Vĩnh Châu để nộp đơn tố cáo và cung cấp lời khai. Trước khi gặp công an, N.H.Đ. (16 tuổi, ngụ ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông) đã đến bệnh viện để chiếu chụp khu vực bị cảnh sát đánh hôm 25/9.

Nói với Zing, Đ. cho biết sau khi sự việc xảy ra, thiếu niên bị cảnh sát giữ xe máy. Khi về nhà, tinh thần Đ. hoảng loạn, không dám kể với cha mẹ về việc bị công an đánh.

“Tinh thần em hoảng loạn từ hôm đó đến nay. Tinh thần suy sụp, không dám ra ngoài để làm công chuyện với cha, chỉ biết nhốt mình trong phòng. Hôm đó, em bị mấy chú đánh trúng đầu và lưng rất nhiều. Hiện nay, lưng, vai, dưới cằm còn đau và nhức đầu”, Đ. chia sẻ.

Hai ngày qua, anh Nguyễn Văn Đồng (bố của Đ.) được nhiều người gọi điện hỏi thăm tình hình của con trai. Ảnh: Nhật Tân.

Anh Nguyễn Văn Đồng (cha của Đ.) cho biết sau khi học hết lớp 9, Đ. xin nghỉ ở nhà để nuôi tôm phụ giúp gia đình. Ngày 25/9, anh Đồng đi đám giỗ, Đ. xin đi chơi với bạn.

“Chiều hôm đó, con tôi về mà không có xe. Đ. nói lúc chở bạn đi chơi thì gặp giao thông nên bị giữ xe, chứ không nói vụ bị đánh. Đ. đưa biên bản, tôi cho đứa em đi đóng phạt rồi lấy xe về. Chiều hôm qua thông qua báo chí và mạng xã hội mới biết Đ. bị đánh. Xem clip con mình bị đánh tơi bời, suốt đêm qua vợ chồng tôi ngủ không được”, anh Đồng nói.

Người đàn ông này cho biết gia đình sẽ theo đuổi sự việc đến cùng và chờ lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhà để giải quyết vụ việc. Trước mắt, anh đã thống nhất với vợ làm đơn tố cáo những chiến sĩ công an đánh Đ. để Công an thị xã Vĩnh Châu xử lý theo pháp luật.

Vụ việc xảy ra trước sân của Công ty Ong Sái. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 25/9, tổ tuần tra gồm 5 người của Đội CSGT và Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu làm việc trên tuyến đường Nam Sông Hậu. Đội phó là đại úy Hứa Trường An làm tổ trưởng, lái xe tải. Bốn tổ viên đi môtô là đại úy Châu Minh Trung, đại úy Trần Minh Đời, trung úy Nguyễn Quốc Thái và thượng úy Đoàn Tấn

Khi tuần tra đến phường Vĩnh Phước, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Đ. chạy xe máy chở theo L.T.L. (15 tuổi). Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường với quãng đường khoảng 30 km.

Sau khi Đ. dừng xe tại khu vực Công ty TNHH MTV Ong Sái ở xã Vĩnh Hải, 4 cảnh sát đi môtô cũng có mặt. Hình ảnh camera cho thấy 3 cảnh sát đã đánh Đ. và L.

Đại úy Châu Minh Trung đánh em N.H.Đ.

Trong đó, người đánh nhiều nhất là đại úy Trung. Sau khi đánh bằng gậy chỉ huy giao thông, ông Trung đã đấm, đá và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu các em.

Nói về sự việc hôm đó, đại úy Trung cho biết tài xế xe máy không có giấy phép lái xe, chạy xe trên 100 phân khối. “Em cầm lái chạy lạng lách, ép xe CSGT, nên chúng tôi nóng giận”, đại úy Trung nói với Zing.

Tối 28/9, Công an thị xã Vĩnh Châu quyết định đình chỉ công tác 2 tháng đối với 4 cảnh sát là ông Trung, Đời, Thái và Phong.