Thiếu niên 16 tuổi giết bạn để cướp tài sản

Do cần tiền chuộc xe máy, Nghĩa đã dùng dao đâm chết bạn để cướp sợi dây chuyền bằng vàng trắng.

Sáng 25/3, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo lời khai, Nghĩa từng chơi chung với nạn nhân Thái Quang Minh (18 tuổi, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B). Thấy Minh đeo dây chuyền có giá trị, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền chuộc xe máy.

Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: Tiến Tầm.

Tối 23/3, Nghĩa giấu một con dao nhọn trong túi quần khi đi ăn với Minh. Khi hai người đi đến khu đô thị mới ở khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ (Châu Đốc), Nghĩa kêu bạn dừng xe. Người này sau đó lấy dao kề vào cổ, yêu cầu Minh lột sợi dây chuyền vàng trắng đưa cho cậu ta.

Thấy Minh chống cự và tri hô, Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ nạn nhân. Khi Minh bỏ chạy ra khỏi khu đô thị vắng người, Nghĩa đuổi theo quật ngã bạn xuống đất rồi đâm nhiều nhát vào cổ, ngực khiến Minh thiệt mạng.

Trước khi cướp 500.000 đồng và sợi dây chuyền, Nghĩa đã giấu xác nạn nhân vào bụi rậm và đẩy chiếc xe máy xuống kênh.

Sáng 24/3, Công an TP Châu Đốc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy dính nhiều máu dưới mé kênh ở ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu. Vào cuộc điều tra, cảnh sát tìm được thi thể của Minh và bắt được nghi can. Lúc này, Nghĩa đã bán sợi dây chuyền của Minh được 34,4 triệu đồng.