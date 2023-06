Thiếu 1 triệu tấn than cho sản xuất điện

Các nhà máy nhiệt điện của EVN dự kiến thiếu khoảng 1 triệu tấn than trong tháng 6-7 do sản lượng huy động của các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc duy trì ở mức rất cao.

Tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Đông Bắc về tình hình cấp than tháng 6 và 7, EVN cho biết theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, 7 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ duy trì ở mức rất cao.

Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy nhiệt điện sử dụng than antracite của EVN trong hai tháng 6,7 là 12,33 tỷ kWh, tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là hơn 6 triệu tấn than.

Tuy nhiên, tổng khối lượng theo hợp đồng đã ký với Tập đoàn than - khoán sản Việt Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc là 4,39 triệu tấn, còn thiếu khoảng 1,64 triệu tấn so với kế hoạch.

Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3) dự kiến chủ động bổ sung được khoảng 600.000 tấn trong tháng 6,7. Như vậy, khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn cho các nhà máy còn lại của EVN (khoảng 600.000 tấn trong tháng 6 và 400.000 tấn trong tháng 7).

Sản lượng điện huy động từ thủy điện và nhiệt điện từ đầu tháng đến nay Ngày Thủy điện Nhiệt điện than 1/6 179,1 triệu kWh 464,5 triệu kWh 2/6 173,3 triệu kWh 480 triệu kWh 3/6 152 triệu kWh 463,3 triệu kWh 4/6 90,9 triệu kWh 456,6 triệu kWh 5/6 113,3 triệu kWh 482 triệu kWh 6/6 113,3 triệu kWh 482 triệu kWh 9/6 127,6 triệu kWh 446,5 triệu kWh 10/6 140 triệu kWh 439,3 triệu kWh 11/6 103,5 triệu kWh 449,8 triệu kWh 12/6 129 triệu kWh 469,2 triệu kWh

Trước tình hình trên, lãnh đạo EVN đề nghị Tổng công ty Đông Bắc thực hiện cung cấp than theo đúng hợp đồng đã ký kết, cấp bù khối lượng than còn thiếu theo hợp đồng ngay trong tháng 6. Đồng thời tìm kiếm các giải pháp để bổ sung thêm lượng than cấp cho điện theo nhu cầu huy động của hệ thống các tháng sắp tới, trong đó giảm than cấp cho các khách hàng tiêu dùng khác để tăng lượng cấp cho sản xuất điện.

Trong tháng 5, Tổng công ty Đông Bắc đã cấp 687.560 tấn than cho các nhà máy của EVN, chưa bao gồm 5% khối lượng tăng thêm. Từ ngày 12/5 tới nay, tất cả các tổ máy nhiệt điện sử dụng antracite đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng/giảm công suất do thiếu than. Trong tháng 6 (từ ngày 1 đến ngày 11/6), Tổng công ty Đông Bắc đã cấp tới các nhà máy của EVN là 147.000 tấn, bằng 21,4% khối lượng hợp đồng.

Đại tá Đỗ Mạnh Khảm - Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc cho biết sẽ thực hiện các giải pháp để đảm bảo nguồn nhiên liệu liệu cấp cho EVN, đặc biệt trong các tháng còn lại của mùa khô.

Văn phòng Chính phủ cũng vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện hiện nay. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu EVN phải tổ chức thực hiện theo đúng quy định và có giải pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân trong điều kiện khó khăn nhất phải điều tiết cắt giảm điện...

Theo số liệu cập nhật mới nhất của EVN và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), phụ tải toàn hệ thống điện ngày 12/6 đạt 817 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 401,9 triệu kWh, miền Trung khoảng 76,3 triệu kWh, miền Nam khoảng 338,2 triệu kWh. Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) cũng tăng cao hơn so với ngày hôm qua. Cụ thể, công suất hệ thống đạt đỉnh vào lúc 14h30 đạt 40.039 MW.

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn, cơ quan điện lực cho biết công suất tiết giảm điện tối đa ở miền Bắc ngày 12/6 vào khoảng 3.225 MW, con số này tăng lên so với ngày 11/6 là 2.744 MW và ngày 10/6 là 1.300 MW.