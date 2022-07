Thiết kế cụm ụ bê tông mới chứa 11 chiến đấu cơ tại Tân Sơn Nhất

12 ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được phá bỏ, thay thế bằng 7 ụ bê tông mới với sức chứa 11 máy bay chiến đấu.

Liên quan đến kế hoạch phá bỏ 12 ụ bê tông cũ tại sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị tư vấn thiết kế của Quân chủng Phòng không - Không quân đã lập báo cáo khả thi dự án xây mới 7 ụ bê tông thay thế.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ GTVT đã họp bàn, thống nhất vị trí xây các ụ bê tông mới ở phía đông bắc sân bay Tân Sơn Nhất với diện tích khoảng 4,6 ha. Khu vực này hiện là khu đất trống, không thuộc phạm vi quy hoạch các công trình của sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị trí xây mới 7 ụ bê tông (vòng tròn màu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo thiết kế, khu vực sẽ có 7 ụ bê tông mới được xây dựng, gồm 3 ụ nhỏ và 4 ụ lớn. Ụ nhỏ có kích thước 22x30 m, cao 4 m, chứa được máy bay Su-30 hoặc tương đương. Ụ lớn có kích thước 60,5x60,2 m, chứa được 2 máy bay Su-30 hoặc 2 chiếc CASA C-295. Như vậy, toàn bộ hệ thống ụ có thể cùng lúc chứa được 11 máy bay chiến đấu.

Kết cấu ụ bê tông mới sẽ đảm bảo chống nổ lan giữa các ụ, giữ an toàn cho máy bay trong lòng. Một đường lăn rộng 18 m bằng bê tông cũng sẽ được xây mới để kết nối vị trí trú ẩn của máy bay quân sự đến đường cất hạ cánh.

Chủ đầu tư công trình là Quân chủng Phòng không - Không quân. Tổng mức đầu tư dự án xây mới ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến 94,5 tỷ đồng .

Thiết kế 7 ụ bê tông mới tại Tân Sơn Nhất.

Phạm vi thi công do nằm ngoài dải bay của đường cất hạ cánh nên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, điều kiện an ninh, an toàn sẽ được đảm bảo nghiêm ngặt. Lực lượng thi công phải có lý lịch rõ ràng, có thẻ an ninh ra vào khu vực thi công và không được tự ý di chuyển đến các khu vực khác.

Về nguồn vốn để thực hiện dự án, Bộ GTVT đề xuất hai phương án. Một là xin phép Thủ tướng cho tách nội dung xây ụ bê tông mới thành một tiểu dự án do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Phương án thứ 2 là Bộ GTVT bổ sung hạng mục và kinh phí xây mới ụ bê tông và dự án Cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất.

Quân chủng Phòng không - Không quân đã đề nghị lựa chọn phương án 2 để tiết kiệm thời gian, đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, việc phá dỡ 12 ụ bê tông chỉ thực hiện khi phương án phá dỡ được quân chủng phê duyệt, giá trị dự toán phá dỡ và chủ trương xây ụ bê tông mới được cấp có thẩm quyền thông qua.