Thiết bị theo dõi của Google sẽ tận dụng mạng lưới 3 tỷ máy Android

Sau Apple và Samsung, Google sẽ là ông lớn công nghệ tiếp theo ra mắt thiết bị theo dõi vị trí bằng Bluetooth.

Thị trường thiết bị theo dõi qua Bluetooth trở nên sôi động hơn kể từ khi Apple cho ra mắt AirTags. Ảnh: Apple.

Nhà nghiên cứu Android Kuba Wojciechowski đã phát hiện mã cho thiết bị theo dõi Bluetooth của Google có tên "Grogu".

Wojciechowski đã tìm thấy các tài liệu cho thấy mọi "dấu hiệu" của thiết bị theo dõi Bluetooth. Thiết bị có loa, khả năng tương thích Ultra Wide Band hay UWB, và hỗ trợ Bluetooth LE. UWB là công nghệ vô tuyến có thể xác định vị trí vật lý của một vật thể, đã được tích hợp vào Pixel 6 Pro, 7 Pro và các thiết bị Android cao cấp khác.

Tiết lộ thiết bị theo dõi mới dành cho hệ điều hành Android

Một manh mối khác tiết lộ ý định của Google, do chuyên gia Mishaal Rahman từ Esper chỉ ra, là tùy chọn "thẻ định vị" xuất hiện trong trình phát triển Fast Pair dành cho bên thứ ba.

Fast Pair là API của Google để thiết bị nhanh chóng phát hiện và ghép nối với các thiết bị Bluetooth khác ở gần, hiển thị một cửa sổ thông báo lên trên màn hình chính thay vì phải vào menu cài đặt.

Danh mục "thẻ định vị" mới bị phát hiện cùng lúc với mã "Grogu" cho thấy Google đang có kế hoạch xây dựng mạng lưới thiết bị theo dõi Bluetooth.

Thiết bị theo dõi hay thẻ định vị, giống như AirTags của Apple, là thiết bị "đính kèm" để giúp định vị các vật dễ để quên hoặc bị thất lạc như chìa khóa ô tô, hành lý, ví.

Thiết bị theo dõi đến từ Tile đã xuất hiện được 10 năm nhưng phải đến khi Apple phát triển AirTags thì ý tưởng này mới được các công ty công nghệ lớn chú ý. Kể từ đó, Samsung, và bây giờ là Google đã quyết định nhảy vào thị trường.

Không giống như Samsung, Tile và các đối thủ khác, Google có một vũ khí bí mật giúp chiếm lĩnh thị trường.

Mạng lưới theo dõi khổng lồ của Google

Kể cả khi thiết bị theo dõi nằm ngoài phạm vi Bluetooth của điện thoại người dùng, tất cả thiết bị trong cùng hệ sinh thái Android sẽ kết hợp với nhau tạo thành một mạng lưới Bluetooth khổng lồ để tìm ra thiết bị theo dõi.

Giả sử hành lý gắn thiết bị theo dõi của một người vô tình bị vận chuyển đến nhầm quốc gia, đáng nhẽ họ sẽ không bao giờ định vị được vì quá xa phạm vi Bluetooth. Nhưng khi có bất kỳ người dùng Android nào đi ngang qua hành lý đó, điện thoại của họ sẽ phát hiện ra thiết bị và tự động tải thông tin vị trí lên đám mây. Nhờ đó, chủ sở hữu thiết bị theo dõi có thể thấy hành lý dù ở cách xa hàng nghìn cây số.

Samsung, Apple có lợi thế về sản phẩm, nhưng Tile mới là cái tên mở ra thị trường thiết bị theo dõi bằng Bluetooth. Ảnh: The Verge.

Mạng lưới tìm đồ thất lạc này đồng nghĩa với hệ sinh thái theo dõi lớn và hiệu quả. Càng nhiều người dùng chung một hệ thống theo dõi, khả năng điện thoại của ai đó phát hiện ra món đồ thất lạc càng cao. Đây cũng là lý do AirTags, sử dụng mạng "Find My" khổng lồ của Apple được tích hợp vào iOS và macOS, giúp nó định vị hiệu quả hơn nhiều so với Tile.

Và đây sẽ là thế mạnh của Google, vì Android chiếm số lượng lớn thiết bị trên thị trường. Các cập nhật mới của Google đã biến tính năng "Tìm thiết bị của tôi" đã có từ lâu trên Android thành một mạng theo dõi giống Tile hoặc "Find my" của Apple.

"Tính năng 'Tìm thiết bị của tôi' hiện hỗ trợ báo cáo vị trí được mã hóa cho các thiết bị Android", ghi chú bản vá tháng 12/2022 của Google Play cho biết. Dịch vụ Google Play có trên mọi thiết bị Android, bất kể phiên bản hệ điều hành, và tạo thành mạng theo dõi gồm 3 tỷ thiết bị đang hoạt động.

AirTags đã bị lạm dụng để theo dõi và gián điệp, do đó điều tương tự có thể xảy ra với thiết bị theo dõi Bluetooth của Google.