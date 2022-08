Thiết bị nào của Apple sắp được đưa lên Mặt Trăng?

3. Ca khúc mới phát hành hôm 19/8 của nhóm nhạc BlackPink có tên là gì? How You Like That

Lovesick Girls

Kill This Love

Pink Venom Ngày 19/8, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink phát hành ca khúc Pink Venom. Đây là lần quảng bá đầu tiên của nhóm sau khoảng 2 năm vắng bóng kể từ Lovesick Girls. Chỉ sau hơn một ngày lên sóng, mv Pink Venom thu hút hơn 100 triệu lượt xem và 6,5 triệu lượt thích trên YouTube. Ảnh: BLACKPINK.