Thiên đường sòng bạc lớn nhất châu Á vắng vẻ dịp Tết

Ba năm sống chung với Covid-19 đã khiến công việc kinh doanh thực phẩm đặc sản của Becky Zhang (40 tuổi) ở Macao gần như sụp đổ. Cửa tiệm này do người bà quá cố của cô thành lập cách đây hơn 50 năm.

Với mặt hàng chủ yếu là bánh ngọt và thịt bò khô, họ tồn tại nhờ những người dân mua số lượng nhỏ.

Ngay cả sau khi trung tâm cờ bạc lớn nhất châu Á mở cửa trở lại gần đây, khách du lịch vẫn rất ít và nhiều doanh nghiệp phải phá sản, theo CNA.

Các nhà phân tích cho rằng khả năng phục hồi sẽ không đồng đều và cần thời gian.

“Tôi không thấy bất kỳ sự cải thiện nào ở Macao khi thành phố ngừng phong tỏa. Không ít cửa hàng rơi vào tình trạng khó khăn, khan hiếm nhân sự, phải giải thể vì không cầm cự nổi. Thậm chí không có đến 1% người dân ghé qua Macao”, Zhang nói.

Macao, khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc, đã tuân thủ chặt chẽ chính sách "zero Covid" từ năm 2019. Nhưng để phù hợp với đất nước tỷ dân, nơi này đã đảo ngược hướng sống chung với virus vào ngày 7/12.

Macao có 700.000 dân cư sống bên bờ biển phía nam và sở hữu đường biên giới rộng mở với xứ Trung.

Tuy nhiên, nơi này đã bị đóng cửa so với phần còn lại của thế giới, bao gồm cả trung tâm tài chính láng giềng Hong Kong, trong 3 năm qua.

Vào ngày 22/12, chính quyền Macao thông báo những du khách quốc tế bao gồm cả những người đến từ xứ Cảng Thơm và Đài Loan không cần phải xét nghiệm axit nucleic sau khi hạ cánh và có thể di chuyển tự do.

Đây là bước tiến lớn nhất trong nỗ lực nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt đối với đại dịch. Trước đó, khách du lịch được yêu cầu cách ly trong khách sạn một tuần và tự trả chi phí này.

Kể từ khi dỡ bỏ hạn chế, Macao đã phải vật lộn với làn sóng Covid-19 lan rộng, ảnh hưởng đến số lượng người lao động trên toàn thành phố.

Các nhà điều hành trong ngành dự báo tình hình lượng khách ít ỏi, tăng chậm ở thời điểm hiện tại sẽ kéo dài đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Một số khách du lịch đã đến kinh đô cờ bạc của châu Á vào dịp Giáng sinh cho biết họ rất vui vì không phải chen chúc với đám đông.

Huang Dandan (22 tuổi) cho hay cô không thấy phiền khi nhiều hàng quán bị đóng cửa do dịch bệnh. Cô đã tham quan Ruins of St Paul, một trong những địa danh nổi tiếng ở Macao.

“Chúng tôi dễ dàng chụp được những bức ảnh đẹp ở các điểm đến phổ biến. Tôi rất vui vì điều đó”, Dandan chia sẻ.

Oscar Beltran (sống tại Thượng Hải) và vợ Marta (người gốc Tây Ban Nha) đã chọn Macao để thực hiện chuyến nghỉ mát đầu tiên sau 3 năm.r

