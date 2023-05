Thị trường xe mới ảm đạm, khách hàng tìm đến ôtô đã qua sử dụng

Sức tiêu thụ của thị trường ôtô mới tại Việt Nam dù tăng trưởng nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách hàng cân nhắc lựa chọn ôtô cũ thay vì mua xe mới.

Nhiều người tìm đến ôtô đã qua sử dụng thay vì mua xe mới. Ảnh: Đinh Thông.

Theo báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 3 đã đạt 30.038 xe, tăng trưởng 30% so với tháng trước nhưng lại sụt giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe mới vẫn chưa khả quan

Tính từ đầu năm, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt 70.392 xe, theo số liệu của VAMA. Trong đó, ôtô du lịch đạt doanh số 52.712 xe, sức tiêu thụ của xe thương mại ở mức 16.924 xe còn xe chuyên dụng chỉ đạt doanh số 756 xe.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đã giảm đến 22%. Cú trượt ngã này chủ yếu đến từ nhóm xe lắp ráp khi lượng tiêu thụ ôtô nội địa trong 3 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 36.692 xe, giảm đến 34% so với quý I/2022.

Thị trường ôtô Việt Nam giảm doanh số trong quý đầu năm Doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam trong quý I, giai đoạn 2022-2023 (Số liệu: VAMA) Nhãn Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước Ôtô nhập khẩu nguyên chiếc Doanh số quý I/2022 xe 55547 34958 Doanh số quý I/2023

36692 33700

Nhiều mẫu xe từng đạt doanh số cao trong năm 2022 như Toyota Vios (23.529 xe sau 12 tháng) hay Kia K3 (11.404 xe) thì nay chỉ có thể kết thúc quý I/2023 với doanh số lần lượt 2.195 xe và 879 xe, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình từng đạt được ở năm ngoái.

Khởi đầu chậm chạp trong năm mới cũng là yếu tố khiến thị trường xe mới của Việt Nam tụt hạng trong khu vực. Cụ thể, sức tiêu thụ tổng cộng 97.284 xe, tương đương mức tăng trưởng 30,1%, đã giúp Philippines vượt qua Việt Nam để trở thành thị trường ôtô lớn thứ tư khu vực tính đến hết quý I/2023.

Sức tiêu thụ tương đối kém so với cùng kỳ năm ngoái cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung ôtô có dấu hiệu sụt giảm về số lượng.

Trong quý I, sản lượng ôtô nội địa của Việt Nam chỉ đạt 38.410 xe, giảm đến 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở cùng kỳ, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong quý đầu năm đạt 42.002 xe, tương đương mức tăng trưởng 76,9%.

Ôtô nhập khẩu giảm sản lượng ngay tháng đầu quý II. Ảnh: T.T.

Tuy nhiên báo cáo của Tổng cục Thống kê lại cho thấy trong tháng 4, số lượng ôtô có nguồn gốc nước ngoài cập cảng Việt Nam theo ước tính chỉ đạt 12.500 xe, giảm 17,9% về số lượng so với tháng 3 và cũng thấp hơn 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xe cũ nhộn nhịp

So với hoạt động mua bán xe mới, thị trường ôtô đã qua sử dụng trong 4 tháng đầu năm lại có dấu hiệu khởi sắc hơn.

Báo cáo do Chợ Tốt Xe chia sẻ cho thấy tổng lượng liên hệ mua xe trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượng đăng bán ôtô cũ cũng ghi nhận mức tăng trưởng đến 7%.

Đáng chú ý, nhu cầu mua xe cũ trong dịp 30/4 năm nay đã tăng cao đến 26% so với mùa lễ ở cùng kỳ của năm 2022. Đối chiếu với thị trường ôtô mới, đây cũng là giai đoạn các hãng xe và đại lý tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Theo chia sẻ của Chợ Tốt Xe, cả 2 thông số bao gồm lượt liên hệ mua và lượt đăng bán của nhóm xe sedan đã qua sử dụng trong giai đoạn đầu năm nay đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Danh sách ôtô cũ tăng giá mạnh nhất quý I/2023 trên nền tảng này ghi nhận sự áp đảo của phân khúc xe hạng A khi cả Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo đều có giá bán lại tăng 8-18% so với cùng kỳ năm trước.

Kia Morning đời 2017 là một trong những mẫu xe có giá bán lại tăng mạnh trong quý I/2023. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Ở chiều hướng ngược lại, các mẫu Ford Ranger đời 2019-2020 lại rớt giá mạnh nhất trên thị trường thứ cấp, với biên độ giá bán lại trên Chợ Tốt Xe ghi nhận mức sụt giảm dao động 20-22% so với quý I/2022.

Đồng thời, theo thông tin do nền tảng oto.com.vn chia sẻ, Mitsubishi Xpander phiên bản số sàn đời 2020 là mẫu xe cũ có giá bán lại tăng mạnh nhất ở quý đầu năm, cao nhất 31 triệu đồng. Đáng chú ý, các mẫu Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp đời 2022 đã qua sử dụng ghi nhận hiện tượng rớt giá mạnh nhất trên nền tảng này khi giá bán lại đã giảm hơn 101 triệu đồng, chỉ dao động trong khoảng 1,258 tỷ đồng .

Trao đổi với Zing, anh Hoài Tín (TP.HCM) cho biết đang có ý định mua ôtô nhưng vẫn chưa quyết định sẽ lựa chọn xe mới hay tìm đến ôtô đã qua sử dụng.

“Nhiều người khuyên tôi mua xe cũ vì ôtô mới chỉ cần lăn bánh ra khỏi đại lý là đã bắt đầu mất giá. Tuy nhiên khi tham khảo thông tin, tôi cũng khá băn khoăn khi không thể kiểm chứng chính xác chất lượng và lịch sử của các mẫu xe đã trải qua một vài đời chủ”, anh Hoài Tín chia sẻ.

Chất lượng xe cũ là vấn đề nhiều người quan tâm. Ảnh: Bối Hạ.

Trong khi đó, nhân viên một đại lý ôtô thương hiệu Nhật Bản cho biết bộ phận xe cũ chính hãng gần đây nhận được khá nhiều quan tâm từ khách hàng.

“Nhiều khách hàng hỏi mua ôtô cũ vì xe mới chưa sẵn hàng, hoặc đơn giản là vì giá bán dễ tiếp cận hơn và tiết kiệm được khá nhiều chi phí đăng ký”, nhân viên này cho biết.

Theo chia sẻ từ Chợ Tốt Xe, giai đoạn 4 tháng đầu năm cũng ghi nhận xu hướng chuyển dịch trong tiêu chí chọn xe cũ khi thay vì ưu tiên giá rẻ, khách hàng của nền tảng này quan tâm nhiều đến chất lượng đảm bảo.

Cụ thể, lượt liên hệ mua đối với các xe đăng bán được kiểm tra chất lượng trong quý I/2023 đã tăng gấp 3 lần so với các tin đăng bán ôtô cũ thông thường.