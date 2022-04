Thị trường xe điện và tham vọng của Huawei

Từ đầu năm 2021, Huawei khiến thị trường xe hơi thêm sôi động với màn ra mắt các dòng xe điện mới.

Huawei khẳng định không sản xuất xe hơi nhưng lại có tham vọng “đưa trí thông minh lên xe hơi”. Hãng công nghệ Trung Quốc liên tục bắt tay nhiều đối tác để tạo ra cuộc cách mạng trên thị trường ôtô.

Cơ hội mới cho xe điện và xe thông minh

Trung hòa carbon trở thành nhiệm vụ chung trên toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều quốc gia chạy đua để trung hòa carbon với lượng phát thải bằng 0, ngành công nghiệp các phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV) dần được quan tâm hơn.

Cụ thể, EU thắt chặt các tiêu chuẩn khí thải carbon và tăng hình phạt, cũng như tung nhiều ưu đãi mua hàng và lợi ích thuế cho những người mua xe điện. Tương tự, Mỹ đưa ra kế hoạch 2030 cho xe điện và đang đẩy nhanh việc triển khai cơ sở hạ tầng sạc điện.

Ở Trung Quốc, các loại xe carbon thấp đóng vai trò quan trọng trong tham vọng trung hòa carbon đến năm 2060 (đạt đỉnh trong năm 2050). Chính phủ Trung Quốc thắt chặt chính sách cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và tập trung sản xuất xe NEV. Chiến lược này mang đến kết quả tích cực và kích thích đầu tư đáng kể vào loại phương tiện này.

Xe NEV được trưng bày tại Triển lãm ôtô Thượng Hải (Trung Quốc).

Nhiều nước đang thúc đẩy chính sách tích cực và môi trường pháp lý cho ngành công nghiệp ôtô thông minh qua các nghiên cứu độc lập. Những năm gần đây, Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách đối với phương tiện được kết nối thông minh, bao gồm thông số kỹ thuật về chất lượng và an toàn (chức năng, an ninh mạng bảo mật dữ liệu…) hay tạo điều kiện xây dựng nhiều khu trình diễn cho sản phẩm mới.

Các tiêu chuẩn và quy định cho phương tiện thông minh được kỳ vọng tiếp tục phát triển nhờ những công nghệ tiến bộ mới. Môi trường pháp lý rất quan trọng để thương mại hóa công nghệ hiện đại của xe hơi, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong ngành công nghiệp ôtô thông minh.

Theo đánh giá của các nhà phân tích thị trường, đến năm 2030, công nghệ pin tiên tiến và nguồn cung tăng lên sẽ góp phần làm giảm chi phí xe điện, tạo lợi thế về giá so với xe truyền thống. Trung Quốc là nước thúc đẩy sự lên ngôi của xe điện nhờ đẩy mạnh những tiến bộ trong công nghệ sạc và trao đổi pin. Quốc gia này hướng đến mục tiêu giúp việc sạc xe điện dễ dàng như đổ đầy bình xăng.

Hơn thế nữa, thị trường xe điện đang trở nên sôi động hơn khi các nhà sản xuất ôtô nhanh chóng tham gia vào NEV. Nhiều ông lớn trong ngành công nghiệp ôtô đã bắt đầu cuộc đua mới, trong đó có tân binh đến từ Việt Nam. Hãng xe Việt vừa công bố tập trung sản xuất hoàn toàn xe điện từ cuối năm nay. Ngoài ra, các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc đang tập trung phát triển nhiều thương hiệu cao cấp bằng cách hợp tác tích hợp công nghệ ICT, hướng đến sản xuất các dòng xe thông minh hơn.

Theo dự báo đến năm 2030, thị trường NEV toàn cầu, đặc biệt là của Trung Quốc, tăng trưởng đáng kể với doanh số vượt trội so với xe nhiên liệu xăng.

Yếu tố kích thích sự chuyển đổi của xe điện thông minh

Nhu cầu của người dùng đối với xe điện thông minh đang tăng lên và theo đó, xe điện được kỳ vọng có giá rẻ hơn để giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận.

Ngoài ra, mức độ thông minh của buồng lái xe và hệ thống lái sẽ trở thành yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của nhiều người. Công nghệ lái xe thông minh tiên tiến giúp người lái dễ dàng trải nghiệm học tập, làm việc, giải trí,… ngay trên xe. Khi các phương tiện hoạt động như “văn phòng di động” (thậm chí là “phòng khách di động”), người dùng sẽ thay đổi cách nghĩ về việc đi lại hàng ngày.

Các phương tiện tự lái thương mại có thể được ứng dụng quy mô lớn ở các khu vực như đường cao tốc và khuôn viên, tiếp đó là đường công cộng ở khu vực đô thị.

Theo dự đoán của Huawei, các phương tiện tự lái được bán vào năm 2030 chiếm 20% số xe mới được bán ở Trung Quốc và 10% trên toàn cầu.

Cuộc chơi của Huawei

Sau nhiều tin đồn về việc gia nhập thị trường xe điện, trong năm 2021, Huawei khiến giới công nghệ bất ngờ với hai dòng xe điện đặc biệt. Tuy nhiên, hãng khẳng định không sản xuất xe hơi mà sẽ bắt tay cùng các đối tác để “mang trí thông minh lên xe ôtô - adding intelligence to auto”.

Theo đó, với thế mạnh trong lĩnh vực ICT, Huawei sẽ cung cấp linh kiện cho xe thông minh và giúp các nhà sản xuất OEM phát triển những dòng xe tốt hơn.

Huawei tham vọng lấn sân lĩnh vực xe điện.

Ông Eric Xu - Chủ tịch luân phiên của Huawei - từng chia sẻ từ năm 2012 rằng ông làm việc với các chủ tịch và CEO của tất cả nhà sản xuất ôtô OEM lớn ở Trung Quốc; giám đốc điều hành của nhà sản xuất ôtô Đức và Nhật Bản. Trong quá trình này, ông thấy ngành công nghiệp ôtô cần Huawei.

“Ngành này không cần thương hiệu Huawei, nhưng cần chuyên môn ICT của chúng tôi để xây dựng các phương tiện định hướng tương lai”, ông nói.

Sau gần 10 năm nghiên cứu, Huawei phát triển 5 giải pháp ôtô thông minh: Lái xe thông minh, buồng lái thông minh, kết nối truyền thông thông minh, DriveOne và dịch vụ đám mây xe thông minh.

Huawei hợp tác cùng nhiều đối tác để giúp các nhà sản xuất ôtô OEM chế tạo những chiếc xe tốt hơn. “Chúng tôi cam kết mang kỹ thuật số tích hợp vào mọi chiếc xe để làm cho cuộc sống tốt hơn, người dùng được du lịch thông minh hơn”, đại diện Huawei nhấn mạnh.

Hãng này cũng cho biết đang đầu tư vào linh kiện ôtô thông minh vì lĩnh vực này mang lại cơ hội chiến lược lâu dài. Chỉ riêng năm 2021, hãng đầu tư 1 tỷ USD để phát triển các giải pháp ôtô thông minh. Tập đoàn công nghệ này còn huy động 5.000 nhân viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Huawei ứng dụng các công nghệ điện toán, truyền thông, phần mềm và thiết bị thông minh vào phương tiện, đồng thời ra mắt hơn 30 linh kiện ôtô thông minh như HarmonyOS Intelligent Cockpit, radar hình ảnh 4D, lidar, nền tảng điện toán lái xe thông minh MDC (Mobile Data Center) và AR-HUD.

Các giải pháp của Huawei bao gồm lái xe thông minh, năng lượng điện thông minh (DriveOne), buồng lái thông minh, kết nối truyền thông thông minh, điều khiển xe thông minh, quang học ôtô thông minh và dịch vụ đám mây xe thông minh.

Cuộc chơi trên thị trường xe hơi là “mặt trận” tiếp theo mà Huawei tham gia.

Là một phần trong chiến lược "Nền tảng + Hệ sinh thái" rộng lớn, Huawei mở ra nền tảng xe kỹ thuật số thông minh (iDVP), nền tảng điện toán lái xe thông minh MDC và nền tảng buồng lái thông minh HarmonyOS. Hãng cũng tiết lộ trong năm 2021, hơn 300 đối tác đã cùng tham gia trên ba nền tảng này.

Huawei cũng làm việc với Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc để thúc đẩy các tiêu chuẩn giao diện thống nhất, đẩy nhanh việc chuyển sang phương tiện được xác định bằng phần mềm.

Đại diện của Huawei cho hay hãng đang làm việc với các OEM xe hơi sử dụng mô hình như Huawei HI và Huawei Zhixuan. Tính đến thời điểm này, hãng hợp tác với nhiều OEM xe hơi, chẳng hạn Tập đoàn Công nghiệp ôtô Bắc Kinh (BAIC), Changan Automobile, Guangzhou Automobile Group và SERES. Hai chiếc xe Huawei HI - BAIC ARCFOX Alpha S HI model và Changan Avatar 11 cùng Huawei Zhixuan - AITO M5 được sản xuất hàng loạt và giao hàng vào năm nay.

Với nhiều hành động thiết thực, thị trường xe hơi được xem là “mặt trận” tiếp theo mà Huawei tham gia. Với lợi thế về công nghệ cùng sự đầu tư trong lĩnh vực R&D, hãng kỳ vọng trở thành đối thủ đáng gờm của các nhà sản xuất xe hơi trên thị trường.