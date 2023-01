Thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 1.100 xe mỗi ngày

Doanh số cao kỷ lục là điểm nhấn của thị trường ôtô Việt trong năm qua, bên cạnh mức tăng trưởng tốt của nhóm hàng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc.

Năm 2022 là một năm đầy sôi động của thị trường ôtô Việt. Ảnh: Phương Lâm.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 12/2022, Việt Nam đã hoàn thành nhập khẩu 21.895 ôtô nguyên chiếc các loại với tổng giá trị kim ngạch ở mức 431,5 triệu USD .

Cộng dồn sau 12 tháng của năm 2022, nước ta đã hoàn thành nhập khẩu tổng cộng 173.467 ôtô nguyên chiếc các loại. Tổng giá trị kim ngạch của nhóm hàng này trong năm 2022 cũng đạt mức 3,84 tỷ USD .

So với cùng kỳ trong năm 2021, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng 8,5%, còn giá trị kim ngạch cũng ghi nhận mức tăng trưởng 5,1%.

Bên cạnh đó, báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy toàn thị trường Việt Nam đã tiêu thụ tổng cộng 35.301 ôtô các loại trong tháng cuối cùng của năm 2022, giảm 3% so với tháng 11/2022 và thấp hơn 24% so với cùng kỳ của năm 2021.

Kết thúc 12 tháng của năm 2022, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt mức 404.635 xe, cao hơn 33% so với số liệu của năm 2021 và chính thức xác lập kỷ lục bán hàng mới trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay.

Tính trung bình, lượng ôtô mà người Việt tiêu thụ mỗi ngày trong năm vừa rồi đã vượt mốc 1.108 xe, tương đương cứ mỗi giờ trôi qua lại có hơn 46 ôtô được giao đến tay khách hàng.

Trong đó, doanh số trung bình một ngày của nhóm ôtô du lịch trong năm vừa qua là hơn 868 xe. Số liệu này ở nhóm xe thương mại là trên 226 xe, còn nhóm xe chuyên dùng ghi nhận doanh số trung bình gần 14 xe/ngày.

Người Việt tiêu thụ trung bình hơn 1.100 ôtô mỗi ngày trong năm 2022. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nhờ mức ưu đãi thuế nhập khẩu 0% áp dụng cho ôtô có nguồn gốc từ các nước thành viên ASEAN, lượng ôtô do Thái Lan và Indonesia sản xuất được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đã tăng mạnh trong giai đoạn nửa sau của năm 2022.

Nguồn cung được cải thiện đáng kể đã giúp doanh số ôtô nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt so với năm 2021.

Cụ thể, nhóm ôtô nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận doanh số 178.148 xe sau 12 tháng của năm 2022, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó sức bán của nhóm ôtô lắp ráp nội địa cũng tăng trưởng 30% để đạt mức doanh số 226.487 xe trong năm vừa qua. Thành tích này có được một phần nhờ chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ từng được áp dụng cho ôtô lắp ráp nội địa trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022, theo nội dung Nghị định 103.

Ngoài ra, nỗ lực của các hãng xe trong việc tăng cường dây chuyền sản xuất, lắp ráp trong nước cũng rất đáng ghi nhận. Trong số đó, Toyota Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp trong nước cho bộ đôi Veloz Cross/Avanza Premio, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như trước đây.

Ngoài ra, BMW xác nhận sẽ hợp tác cùng Thaco lắp ráp các dòng 3 Series, 5 Series, X3 và X5 tại nhà máy ở Việt Nam. Về phần mình, Hyundai Creta cũng nhiều khả năng sẽ được nội địa hóa trong thời gian sắp tới.