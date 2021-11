Thị trường tiền số lao đao, nhà đầu tư Việt vẫn tiếp tục rót tiền

Giá Bitcoin cùng nhiều đồng tiền mã hóa khác giảm mạnh thời gian qua. Tuy vậy, giới đầu tư tại Việt Nam coi đây là cơ hội tốt để mua vào.

Sau hơn một tháng duy trì mức giá trên 60.000 USD /đồng, giá Bitcoin đã giảm mạnh và chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo CoinMarketCap, giá đồng tiền mã hóa số một thế giới tụt xuống còn 55.460 USD /đồng ngày 23/11, thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.

So với mức đỉnh gần 69.000 USD lập hôm 10/11, giá Bitcoin lao dốc hơn 16%, kéo vốn hóa xuống cận 1.000 tỷ USD . Dù vậy, đến sáng nay giá Bitcoin tăng lại mức 57.560 USD /đồng. Nhìn chung, thị trường tiền mã hóa đang rơi vào giai đoạn rung lắc mạnh.

Ngoài Bitcoin, top 10 đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới cũng giảm. Hiện Ethereum giao dịch quanh ngưỡng 4.357 USD /đồng; Binance coin 591 USD /đồng.

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa bốc hơi 500 tỷ USD chỉ trong vài ngày. Ảnh: CoinMarketCap.

Tin xấu bao phủ

Đáng chú ý, 2 dự án coin động vật là Dogecoin và Shiba Inu coin đã bị đánh bật khỏi top 10 sau quãng thời gian dài trượt giá, nhường chỗ cho Avalanche - đồng coin có mức tăng trưởng 45,52% trong 7 ngày qua.

Về nguyên nhân, tương tự giai đoạn đi lên, thị giá của Bitcoin hiện nay là hệ quả từ hàng loạt tin tức xấu.

Theo chuyên gia tài chính Craig Erlam (có trụ sở ở London), việc mất ngưỡng hỗ trợ 58.000 USD /đồng đã kéo giá Bitcoin xuống thấp. Song, so với đà tăng của Bitcoin những tháng gần đây, mức điều chình lần này chưa đáng kể.

Tuy nhiên, vị chuyên gia tin rằng nếu không nhanh chóng lấy lại mốc 60.000 USD /đồng, không ngoại trừ khả năng Bitcoin tiếp tục giảm sâu, thậm chí bốc hơi 20% giá trị.

"Hầu hết mọi người cho rằng Bitcoin chưa đạt đỉnh và sẽ sớm thiết lập kỷ lục mới. Nhưng như chúng ta từng chứng kiến trong quá khứ, các đợt điều chỉnh có thể rất mạnh và khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ", ông Erlam nhận định.

Hayden Hughes - CEO tại Alpha Impact - cho rằng việc chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, bao gồm nội dung đánh thuế và siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Ở khía cạnh khác, trao đổi với Zing, chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở ở Mỹ) tin rằng các động thái đàn áp tiền mã hóa mạnh tay của chính quyền Trung Quốc, đi kèm sự phục hồi của đồng USD và nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm nâng lãi suất cũng có thể là yếu tố khiến giá Bitcoin tụt dốc.

Một yếu tố nữa cần nhắc tới là sự sụt giảm nhiệt lượng từ các quỹ ETF Bitcoin. Dù các quỹ ETF mới tiếp tục ra đời, ông Moya tin rằng điều đó chưa đủ tạo động lực cho các nhà đầu tư mới.

'Xin' tiền bạn bè, gia đình để đầu tư

Không dành thời gian tìm hiểu dự án, cũng chẳng có chút kiến thức phân tích kĩ thuật nào, Trọng Kim - nhà đầu tư tiền mã hóa tại Hà Nội - vẫn lãi đều từ 20-25% bất chấp xu hướng đi xuống của thị trường. Thay vì lo sợ, anh coi đây là cơ hội hiếm hoi để kiếm lời.

“Tôi luôn dự trữ khoảng 20% tiền đầu tư, quy đổi sẵn sang USDT. Số tiền này được dùng để ‘đi chợ’ mỗi khi thị trường sụt giảm. Giá tiền mã hóa càng giảm, tôi càng mua thêm. Khi giá phục hồi, tôi đặt sẵn lệnh bán để ăn chênh lệch”, anh nói.

Hiện, Trọng Kim dành 70% danh mục đầu tư cho nhóm coin top, coin nền tảng như AVAX (Avalanche), DOT (Polkadot), FTM (Fantom)… Theo anh, đây là những dự án có tính bền vững, nhiều dư địa phát triển lâu dài và được các tổ chức lớn quan tâm.

30% số tiền còn lại thuộc danh mục mạo hiểm, được anh Kim rót vào những dự án mới nổi, do giới thông thạo “phím hàng” như RACA, BAT… Những đồng coin này thường chỉ niêm yết trên một số sàn giao dịch nhất định hoặc hoán đổi trên các sàn DEX (phi tập trung).

“Tôi chẳng biết nhiều và cũng không có nhu cầu tìm hiểu về những dự án này. Chỉ biết chúng được một số cá nhân uy tín trong giới quảng cáo nên tham gia. Nếu phát triển đúng lộ trình, trong vòng một tháng tôi có thể x2, x3 khoản đầu tư. Lỗ thì thôi, đó là rủi ro mình phải chấp nhận”, anh tiếp lời.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng giá Bitcoin sẽ bùng nổ vào giai đoạn cuối năm. Ảnh: Bybt.

Dù khoản đầu tư đang lỗ 20%, Tùng Lâm - một nhà đầu tư khác tại Bình Thuận - vẫn bỏ thêm khoảng 500 USD để cải thiện danh mục. Theo kế hoạch, anh sẽ giữ số coin mới mua đến khi thị trường phục hồi, sau đó bán đi để hưởng chênh lệch và tiếp tục dùng tiền lãi tái đầu tư.

Vì quá tin tưởng vào tương lai của thị trường, Lâm huy động thêm 50 triệu đồng từ gia đình và bạn bè.

“Tiền của người thân được tôi đầu tư theo chu kỳ 3 tháng, cứ hết 3 tháng rút một lần. Nếu lỗ, tôi trả lại 100% tiền đầu tư ban đầu cho mọi người. Nếu lãi, tôi hưởng 50% tổng lợi nhuận”, Lâm nói.

“Đây cũng là một cách kiếm tiền thụ động. Để tránh rủi ro, tôi tập trung vào những danh mục coin an toàn như Solana, Binance coin, NEAR. Chúng đều là những đồng coin ưa thích, được tôi quan sát từ lâu. Hi vọng sau 3 tháng tôi có thể thu về 30 triệu đồng”, anh nói tiếp.

Tiền mới liên tục đổ vào thị trường

Tại Việt Nam, tiền mã hóa tiếp tục trở thành kênh đầu tư thu hút nhiều người chơi, đặc biệt là các F0. Chia sẻ với Zing, nhiều nhà đầu tư mới tin rằng đây là thời điểm tốt để gia nhập thị trường.

Mù mờ không hiểu gì về tiền mã hóa, Tuấn Khải - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - vẫn quyết định bỏ 10 triệu đồng để tập tành đầu tư theo lời rủ rê của bạn bè. “Đây là số tiền được tôi rút từ chứng khoán. Họ bảo tôi giá đang ‘thơm lắm’, vào đi không muộn. Ừ thì nghe, sợ gì không thử”, anh kể.

Với số vốn thấp, anh chỉ đầu tư vào các token sàn như Binance coin và FTX Token.

Sau 2 ngày tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch, anh cho biết mua bán tiền điện tử “không khó lắm”, thậm chí dễ hơn đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, khác với kênh đầu tư chính thống, nhà đầu tư này tỏ ra sốt ruột khi thấy giá coin biến động mạnh mỗi giờ.

“Tôi được cảnh báo trước là tránh xa hợp đồng tương lai và các coin xổ số như Shiba Inu, chỉ ‘hold to die’ (chắc tay ôm coin) danh mục đầu tư. Tuy mới lãi trên dưới 8%, bạn bè tôi cho biết nhờ giá entry (giá mua vào) tốt, khả năng cao tôi sẽ lãi từ 1,5-2 lần cuối năm nay. Trong trường hợp đó, chắc chắn tôi sẽ đầu tư thêm”, Khải chia sẻ.

Số địa chỉ ví trữ coin trên thị trường tiếp tục tăng. Ảnh: Glassnode.

Trên các hội nhóm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đầu tư tiền mã hóa, không khó để người ta nhìn thấy những bài đăng nhờ tư vấn với nội dung như "bắt đầu tham gia từ đâu", "có 20 triệu đồng thì mua coin gì".

Theo báo cáo của CoinShares, tuần vừa qua, thị trường tiền mã hóa vẫn được bơm thêm 154 triệu USD từ giới đầu tư. Trong đó, các quỹ ETF mới ra mắt ở Mỹ ghi nhận hơn 90% dòng tiền đổ vào Bitcoin.

Cũng theo số liệu của Glassnode, bất chấp mức sụt giảm trên 10% của Bitcoin thời gian gần đây, số lượng địa chỉ ví có số dư khác 0 vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt kỉ lục mới 38,65 triệu địa chỉ.