Thị trường khó khăn, giá căn hộ, nhà đất tại Hà Nội vẫn tăng

Đến cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư Hà Nội đạt khoảng 47,5 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý II do Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) công bố, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Hà Nội lũy kế trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 3.926 căn, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lượng mở bán 6 tháng thấp nhất từng ghi nhận được trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tổng cộng, có gần 4.280 căn hộ chung cư được ghi nhận đã bán tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, so với số liệu trước đây, con số này vẫn còn thấp khi giảm 60% so với tổng số căn bán được trong nửa đầu năm ngoái.

Về giá bán của các căn hộ chung cư mới, tại Hà Nội, giá vẫn neo ở mức tương đối cao. Đến cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt khoảng 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương mức tăng 1,6% so với quý trước và 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán trung bình đạt xấp xỉ 31 triệu đồng/m2, gần như không đổi so với quý I nhưng tăng 3,2% theo năm. Theo vị trí, hầu hết khu vực đều có giá bán tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông và Bắc Từ Liêm có mức tăng giá thứ cấp cao 5-6% trong năm qua.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, lượng mở bán mới căn hộ chung cư sẽ cải thiện với hơn 6.300 căn, nâng tổng nguồn cung mới cả năm 2023 đạt 10.500 căn. Hầu hết lượng mở bán mới sẽ đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án thuộc khu đô thị ở phía Tây Hà Nội và thuộc phân khúc cao cấp.

Do đó, giá sơ cấp trung bình được dự báo duy trì trong khoảng 47-49 triệu đồng/m2 vào cuối năm, tương đương mức tăng trưởng 5% theo năm.

Trong quý II, nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Hà Nội duy trì ở mức thấp khi chỉ có khoảng 1.820 căn được mở bán mới từ 9 dự án.

Về thị trường nhà ở gắn liền với đất, mặc dù tỷ lệ hấp thụ chậm, giá bán sơ cấp nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng 8% so với quý trước và đạt gần 195 triệu đồng/m2.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự điều chỉnh tăng giá bán sơ cấp của các dự án tại Hưng Yên và sự khác biệt về vị trí cũng như loại hình sản phẩm của các dự án chào bán trong quý này so với quý trước.

Giá thứ cấp trung bình của nhà ở gắn liền với đất Hà Nội đạt 154 triệu đồng/m2 (đã bao gồm chi phí xây dựng và chưa bao gồm VAT), giảm 1,6% so với quý trước và 13% so với mức đỉnh lập hồi quý III/2022.

Một số khu vực ngoại thành gồm Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức vốn ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể về giá bán thứ cấp trong giai đoạn 2021-2022 thì đến nay có mức giảm cao hơn so với các khu vực khác, trong khoảng 5-6% theo quý.

Trong nửa cuối năm, dự kiến hơn 3.250 căn sẽ được bổ sung vào tổng nguồn cung mới về nhà ở gắn liền với đất của cả năm tại Hà Nội. Theo đó, tổng nguồn cung mở bán mới trong năm nay dự báo đạt gần 4.650 căn.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam chi nhánh Hà Nội, cho biết sự phục hồi của thị trường bất động sản nhà ở có thể bắt đầu từ năm 2024 khi thị trường có thêm thời gian để thích ứng với những thay đổi gần đây về chính sách cũng như có thể tiếp cận nguồn vốn tốt với mức lãi suất hợp lý hơn.