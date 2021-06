Thị trường giải pháp blockchain tăng trưởng mạnh trong đại dịch

Trong đại dịch Covid-19, số lượng kết nối trên không gian mạng tăng lên nhanh chóng, nhất là nền tảng blockchain.

Thị trường giải pháp blockchain ghi nhận sự tăng trưởng trong đại dịch Covid-19 và là một trong những xu hướng công nghệ được kỳ vọng tạo đòn bẩy giúp nền kinh tế phục hồi.

Thị trường tăng trưởng tốt

Báo cáo mới nhất của IDC ghi nhận mức chi tiêu cho các giải pháp blockchain trên toàn cầu trong năm 2020 là 4,5 tỷ USD , tăng 50% so với năm trước - lúc đại dịch Covid-19 chưa bùng phát. Các chuyên gia của IDC cũng ước tính, chi tiêu năm 2021 đạt 6,6 tỷ USD với tỷ lệ tăng trưởng kép trong 5 năm là 48% mỗi năm, đồng nghĩa sẽ có gần 19 tỷ USD đổ vào thị trường này trong năm 2024.

Còn theo CB Insights, số vốn đầu tư vào các startup giải pháp blockchain chỉ riêng trong quý I đạt 2,6 tỷ USD , trong khi tổng số vốn đầu tư của cả năm 2020 là 2,3 tỷ USD .

Theo IDC, chi tiêu cho các giải pháp blockchain dự báo tăng đều đặn quanh mức 48%/năm trong 5 năm tới.

Những số liệu trên cho thấy thị trường giải pháp blockchain đang tăng trưởng tốt trong đại dịch. Hiện nay, các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu đã ứng dụng công nghệ blockchain trong nhiều lĩnh vực từ y tế, tài chính, chuỗi cung ứng, bán lẻ đến vận hành quỹ từ thiện và giải trí.

Trong thời điểm đại dịch bùng phát, giao tiếp và giao dịch được khuyến khích thực hiện trên không gian mạng với phạm vi rộng. Nhờ đó, blockchain đã phát huy được thế mạnh trong việc đảm bảo tính minh bạch, an toàn thông tin, dữ liệu và an ninh mạng. Giải pháp blockchain đang được kỳ vọng trở thành công nghệ bền vững, giúp liên kết đa lĩnh vực và tạo đòn bẩy để nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng trong tương lai.

Blockchain - giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Số lượng doanh nghiệp cung cấp giải pháp blockchain tại Việt Nam còn hạn chế dù thị trường sở hữu tiềm năng lớn. Trong năm 2020, nhiều startup nhận được rót vốn trên 1 triệu USD và bước đầu công bố các kết quả tăng trưởng khả quan.

Đầu năm 2021, KardiaChain - nền tảng dành cho giải pháp công nghệ blockchain - đã vượt ngưỡng vốn hóa 300 triệu USD kể từ khi chính thức khởi động hạ tầng blockchain đa kết nối (interoperability) tại khu vực Đông Nam Á. KardiaChain cung cấp nhiều giải pháp công nghệ thông qua nền tảng blockchain, giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực bán lẻ, nền tảng KardiaChain giúp sàn thương mại điện tử Fado xử lý thành công các giao dịch mua sắm với tiêu chí bảo mật, minh bạch, chuẩn hóa dữ liệu. Cụ thể, sàn thương mại minh bạch hóa các chức năng tra cứu hành trình đơn hàng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm duyệt comment, review ảo… Ngoài ra, hệ thống Fado Loyalty Program hỗ trợ tích lũy điểm thưởng cho hơn 700.000 khách hàng của Fado.

Về lĩnh vực giải trí, KardiaChain đã hợp tác với Yeah1 Group - mạng truyền thông giải trí lớn tại Việt Nam - để giải quyết, giảm bớt phiền toái cho người dùng khi xem quảng cáo. Thông qua việc token hoá và tạo ra NFT cho các KOLs, công nghệ blockchain giúp xây dựng mô hình kinh doanh hàng hóa, vật dụng sưu tầm hoặc dịch vụ phù hợp với kỹ năng của KOLs; đầu tư từ cộng đồng để phát triển dự án và thúc đẩy các tài năng mới trên nền tảng mạng xã hội.

Những thành công bước đầu của KardiaChain đến từ phát minh độc quyền Dual Node. Để đạt được độ an toàn thông tin cao, tất cả dữ liệu trên một mạng lưới blockchain là kết quả của một thuật toán đồng thuận giữa các nút mạng (node). Thiết kế này giúp các blockchain chia sẻ thông tin bất chấp sự khác biệt về thuật toán đồng thuận. Các thông tin dữ liệu từ các blockchain khác sẽ được xác thực ở lớp thứ nhất bởi các dual node, xác thực bước hai bởi các validators rồi ghi lại lên KardiaChain.

Thuật toán này giúp việc dịch chuyển thông tin và tài sản giữa các blockchain diễn ra bằng chứng mã hóa on-chain. KardiaChain hướng đến gắn kết tất cả blockchain thành một mạng lưới của giá trị (Internet of value), cho phép trung chuyển không chỉ thông tin (info) mà còn là giá trị (value).

Ông Huy Nguyễn - CTO KardiaChain.

Ông Huy Nguyễn - CTO KardiaChain -chia sẻ:“Tôi tin rằng trong 5-10 năm tới, blockchain sẽ là một trong những ngành công nghệ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế giống như cách AI, machine learning, hay cloud computing từng làm. Chúng tôi kỳ vọng phổ cập công nghệ blockchain đến với hàng triệu người dùng, thực hiện mong muốn xây dựng nền tảng ‘blockchain quốc dân’ cho Việt Nam”.

Đại diện KardiaChain cũng chia sẻ, nếu phần lớn công ty công nghệ đặt mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế thì startup này muốn tập trung nguồn lực tại sân nhà, “từ đó xây dựng KardiaChain lớn mạnh ngang tầm các tập đoàn thế giới”.

KardiaChain là nền tảng blockchain mở với khả năng kết nối đa chuỗi tại Đông Nam Á, hỗ trợ cải tiến, số hoá các sản phẩm dịch vụ của tổ chức và doanh nghiệp. Thương hiệu được thành lập vào năm 2018 với 100% đội ngũ là người Việt, bao gồm kỹ sư và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ London đến thung lũng Silicon. KardiaChain được Yahoo Finance bình chọn vào top những công ty công nghệ xu hướng năm 2021.