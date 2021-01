Thị trường căn hộ thứ cấp sôi động do giá nhà mới tăng cao

Theo dự báo của CBRE Việt Nam, giá chào bán căn hộ trung bình tại TP.HCM năm 2021 sẽ tăng trong khoảng từ 1-4% so với năm 2020.

Theo báo cáo về thị trường căn hộ năm 2020 tại TP.HCM của CBRE Việt Nam, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp đạt mức 2.150 USD /m2, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

Mức giá trung bình tăng mạnh do các sản phẩm mới được chào bán chủ yếu là phân khúc cao cấp và hạng sang. Bên cạnh đó, các dự án mới mở bán tại các quận vùng ven có mức chào bán cao hơn giá chung của khu vực từ 20-30%.

Giá bán phân khúc hạng sang ghi nhận mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước, lên đến 9%. Dòng sản phẩm nhà ở trung cấp và bình dân cũng ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 5% và 4%.

Việc giá nhà tăng cao và tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của thị trường với chỉ 75% sản phẩm mới được tiêu thụ trong năm 2020. Lượng hàng tồn kho chủ yếu là các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, tăng 27% so với năm 2019.

Giá bán thị trường căn hộ năm 2021 dự kiến tiếp tục tăng lên cả ở sản phẩm thứ cấp và sơ cấp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Nguyễn Trọng Thức, Phó giám đốc, phụ trách nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam, hoạt động bán căn hộ năm 2020 bị gián đoạn do hạn chế các giao dịch từ người nước ngoài, giảm nguồn cung và lượng tiêu thụ, thị trường cho thuê kém hấp dẫn, thiếu nguồn cung trung cấp bình dân cũng như việc các nhà đầu tư bắt đầu có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư và thị trường đầu tư khác.

Đáng chú ý, việc nguồn cung khan hiếm trong năm 2020 khiến thị trường thứ cấp trở nên sôi động, đặc biệt là các quận phía Đông như quận 2 (Thủ Thiêm, An Phú, Thạnh Mỹ Lợi) và Bình Thạnh. Các giao dịch thứ cấp do CBRE thực hiện ghi nhận mức giá tăng trung bình từ 30-50% so với thời điểm chào bán.

Xu hướng này trong năm 2021 dự kiến tiếp tục diễn ra sôi động do nguồn cung sơ cấp khan hiếm và thị trường sơ cấp thiết lập mặt bằng giá mới. Nhóm khách hàng mua nhà để ở mặc dù khó tìm được sản phẩm nhu cầu và túi tiền trên thị trường sơ cấp nhưng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trên thị trường thứ cấp với những dự án căn hộ có tiến độ xây dựng tốt hoặc chuẩn bị bàn giao.

Theo dự báo của đơn vị này, trong năm 2021, giá sơ cấp trung bình của toàn thị trường dự kiến tăng từ 1-4%, riêng giá căn hộ hạng sang tăng từ 2-7% do sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ hạng sang có thương hiệu (branded residence) tại quận 1.

"Những dự án hạng sang thường tập trung ở khu vực quận 1 và Thủ Thiêm nên tốc độ giá tăng khá nhanh. Bên cạnh đó, sự tắc nghẽn về thủ tục pháp lý trong việc cấp phép các dự án mới cũng khó có thể giải quyết triệt để trong năm tới, dẫn đến tình trạng hạn chế về nguồn cung", ông Nguyễn Trọng Thức nhận định.

Nhìn rộng hơn về các tỉnh lân cận, việc nguồn cung khan hiếm tại TP.HCM sẽ buộc người mua tìm kiếm các cơ hội tại vùng ven như Bình Dương, Long An hay Đồng Nai. Đây là những thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới.