Thị trấn duy nhất ở Italy vắng bóng ôtô

Thị trấn nhỏ của Italy là địa điểm hoàn hảo để học trượt tuyết với nhiều khóa học trượt tuyết Bắc Âu và đường đua khác nhau. Những người có kinh nghiệm có thể thử sức với The Lord of the Rings, đường đua có quãng đường hơn 20 km, nằm giữa Chamois và La Magdeleine. Ngoài ra, du khách nên đi cáp treo lên đỉnh Le Point Sublime ở độ cao 2.470 m. Ở đó, du khách sẽ thưởng ngoạn quang cảnh tuyệt đẹp của ngọn núi Matterhorn và các sông băng dưới thung lũng vào mùa đông. Ảnh: Powderhounds.