Thi thể 2 nam giới nổi trên sông Sài Gòn

Hai thi thể nam giới nổi trên sông Sài Gòn đoạn qua TP Thuận An (Bình Dương) và quận 12 (TP.HCM) đang được lực lượng chức năng xác định danh tính.

Trưa 12/9, một số người đi câu cá phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Phú Long, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khu vực cầu Phú Long. Ảnh: A.T.

Cùng lúc, cách hiện trường khoảng 1 km, người dân phát hiện thêm thi thể một nam thanh niên nổi trên sông, đoạn qua cầu Đôi, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

Cả hai thi thể trong giai đoạn phân hủy. Lực lượng chức năng của hai địa phương đã đến đưa thi thể lên bờ và khám nghiệm.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) và Công an quận 12 (TP.HCM) đã đưa hai thi thể về nhà xác, tiến hành xác định danh tính, điều tra vụ việc.