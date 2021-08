Thí sinh Việt Nam gây chú ý trên game show Trung Quốc

MT-POP - dancer sinh năm 1995 - khiến các đối thủ kinh ngạc với những động tác popping kỹ thuật.

Sina đưa tin tối 14/8, show Street Dance of China mùa 4 phát sóng tập đầu tiên. Sự xuất hiện của MT-POP và Minh Camine - hai thí sinh Việt Nam - tại chương trình là một trong những điểm đáng chú ý.

Trong tập 1, đội hình của 4 đội trưởng đã hoàn thành. Theo đó, MT-POP về đội của Trương Nghệ Hưng, còn Minh Camine thuộc đội Vương Nhất Bác.

Toàn bộ phần biểu diễn của hai vũ công đến từ Việt Nam chưa lên sóng. Tuy nhiên, màn thể hiện của MT-POP được "nhá hàng" trong teaser tập tiếp theo gây ấn tượng với khán giả. Những động tác popping kỹ thuật của dancer sinh năm 1995 khiến nhiều thí sinh tại trường quay kinh ngạc.

MT-POP khiến đối thủ kinh ngạc với kỹ năng popping điêu luyện.

MT-POP tên thật là Nguyễn Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1995. Năm 2009, MT-POP gia nhập và trở thành thành viên chủ chốt của nhóm nhảy X-Clown Crew. Tính đến nay, vũ công 26 tuổi đã tích lũy 14 năm kinh nghiệm trong giới popping.

Trước khi tham gia Street Dance Of China, MT-POP từng giành ngôi vị quán quân nhiều đấu trường đình đám như Street Star Festival Sweden (2017), Who is the Champion Malaysia (2017), Groove ‘N’ Move Festival Switzerland (2018), Jack of all Trades Festival Canada (2018), Dogeatdog Vol. 1 Japan (2018), Drop the Beat Australia (2018), Juste Debout Bangkok (2019), BIS China (2019)…

Minh Camine tên thật là Nguyễn Minh Trực, sinh năm 1996. Anh hiện là thành viên của GS Dance Studio và founder nhóm nhảy The Chiefency. Sở trường của vũ công sinh năm 1996 là jazz dance.

Hai thí sinh Việt Nam trên chương trình Street Dance of China mùa 4.

Street Dance of China là chương trình tôn vinh vũ đạo đường phố và các vũ công chuyên nghiệp, do Youku sản xuất. Chương trình có rating cao, được khán giả yêu thích và thu hút nhiều vũ công đẳng cấp thế giới tham gia.

Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Hàn Canh và Lưu Hiến Hoa là 4 đội trưởng trong mùa mới nhất của chương trình. Ở mùa 3, Keven Dương Khải - thí sinh của đội Vương Nhất Bác - giành ngôi vị quán quân.