Thí sinh thành công sau Rap Việt

Sau Rap Việt mùa một, MCK là thí sinh chịu khó phát hành sản phẩm nhất và dần xây dựng được cộng đồng khán giả hùng hậu cho riêng mình.

Chìm sâu - sản phẩm mới nhất của MCK, kết hợp với Trung Trần - chỉ ra mắt theo dạng Visualizer Video (MV dàn dựng từ ảnh động, kỹ xảo), nhưng hút gần 5 triệu lượt xem sau hai tuần phát hành và đang đứng thứ 3 ở top thịnh hành âm nhạc.

MCK đích thực là truyền nhân của JustaTee, khi đang thành công ở màu nhạc Rap/Hip hop pha Rn'B, kết hợp sử dụng auto tune (công nghệ trau chuốt giọng hát). Nhưng MCK cũng có chất riêng ở tư duy viết lyrics và cách phác thảo giai điệu khác biệt.

Điều gì giúp MCK thành công?

Sau Rap Việt, con đường hoạt động của MCK đang ở giữa lằn ranh của nhạc underground và mainstream. Cách MCK phát hành Chìm sâu và loạt ca khúc trước chứng minh cho chuyện đó, bởi nó khá chỉn chu so với một bài nhạc underground, nhưng lại không hoành tráng giống một sản phẩm đơn thuần tại mainstream.

MCK không phải thí sinh có bước chạy đà thuận lợi sau Rap Việt. Dế Choắt, GDucky, Tlinh mới là những cá nhân được kỳ vọng tiếp bước sức nóng của Rap Việt để khuấy đảo thị trường. Nhưng thực tế, MCK giờ vượt trội tất cả 8 thí sinh ở chung kết Rap Việt mùa một vì đã định hình được con đường độc lập và thu hút lượng fan hùng hậu.

Âm nhạc của MCK nằm giữa underground và mainstream.

Trước Chìm sâu, MCK có Xích thêm chút - kết hợp với Tlinh, Groovie - hút hơn 55 triệu lượt nghe sau 10 tháng. Bản rap Tay to MCK bắt tay với producer PhongKhin hút hơn 27 triệu lượt nghe sau 11 tháng.

MCK từng góp giọng trong một verse rap ở Thủ đô Cypher một thời gây sốt. Và loạt sản phẩm solo khác của nam rapper, phát hành gần đây đều vượt mốc một triệu lượt nghe sau vài tháng.

MCK được xem là hình mẫu chuẩn của một rapper Gen Z. Anh rap tốt, giỏi đi melodic (rap giai điệu) và chất giọng sinh ra để "đóng" auto tune. Màu sắc melodic rap kết hợp Rn'B đã được dự đoán là xu hướng mới ở Rap Việt, đặc biệt với nhu cầu thưởng thức của lớp khán giả Gen Z.

Từ game show Rap Việt mùa một, MCK chứng minh điều đó. Loạt bản rap Anh vẫn OK, Giàu vì bạn, sang vì vợ, Va vào giai điệu này có thể không giúp MCK nhận nón vàng từ HLV và đưa anh trở thành quán quân. Nhưng đó là các sản phẩm hút lượng nghe cao nhất chương trình.

Hai năm qua, MCK tỏa sáng bằng việc phát huy đúng thế mạnh. Đã có câu hỏi đặt ra về chuyện, MCK làm những bản rap love (rap về tình yêu) có gọi là chất không? Đó sẽ là vấn đề luôn luôn gây tranh cãi khi mỗi khán giả có một tiêu chí khác để đánh giá đâu là rapper giỏi và không giỏi.

Nhưng trước tiên, thứ MCK có là sự lan tỏa mạnh trong từng bản rap của anh. Ngay lúc này, nhiều rapper gạo cội chưa chắc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy.

Lối viết lyrics mới là yếu tố quan trọng làm nên thành công của MCK. Nam rapper trộn lẫn giữa các câu tiếng Việt và tiếng Anh, với nội dung chẳng có gì phức tạp, nhưng sắp xếp hợp lý để khít nhau. Ví dụ ở câu "You got me chìm sâu (em khiến tôi chìm sâu) / My mind is a mess (tâm trí anh rối bời) / Em đẹp từng cm / Babe don’t foolin’ me (em đừng lừa anh) / Em chỉ cần sayin's yes (nói đồng ý)".

Tư duy về giai điệu của MCK là điểm sáng tiếp theo. Song song với cái tên MCK là Nger - nghệ danh khác khi nam rapper từng hoạt động ở giới indie. Giai điệu của MCK đã từng thu hút một bộ phận khán giả trước khi anh đi thi Rap Việt.

Rap thủ đô "sống dậy"

MCK là thành viên của Rapital, một trong những tổ đội trẻ trung, hiện đại và có sức ảnh hưởng lớn ở giới Rap Việt. Thành công của Rapital - từ việc phát hành nhiều sản phẩm cá nhân, nhóm hút lượng xem cao và tổ chức một số mini show thành công - cho thấy giới Rap Hà Nội đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Thế hệ của Ladykillah bao gồm LK, JustaTee, Bueno, Mr. T, Yanbi, Big Daddy, Mr. A... là một thời rực rỡ của cộng đồng Rap/Hip hop Hà Nội nói riêng và rap miền Bắc nói chung. Cho đến khoảng 3 năm gần đây, dòng chảy đó mới thật sự trở lại. Bên cạnh MCK, các thành viên của Rapital là một loạt rapper tài năng của thế hệ Gen Z.

MCK và Low G, 2 rapper Gen Z tài năng của giới Rap miền Bắc.

Trước Rap Việt mùa một, bộ tứ Orijinn, Low G, RZ Mas và MCK cùng kết hợp trong Thủ đô Cypher - là sản phẩm quảng cáo, nhưng gây sốt, sau một năm hút hơn 40 triệu lượt xem.

Low G bước ra ánh sáng từ cột mốc đó. Nam rapper không cần đi thi Rap Việt, nhưng từng bước ghi dấu ấn vì cá tính đặc biệt. Bản rap mới nhất của Low G - Càng cua - hút gần 4,5 triệu lượt nghe sau một tháng. RZ Mas gây chú ý gần đây nhờ một sản phẩm viral trên mạng xã hội.

Rap thủ đô còn có Pháo và TEZ, 2 cá tính đặc biệt của trường phái fast flow, vừa kết hợp trong bản rap house Sập. Tlinh đang khẳng định vị thế của nữ rapper Gen Z số 1 thị trường nhạc Việt về độ nổi tiếng. Trong khi đó, GDucky vẫn "án binh bất động", nhưng á quân Rap Việt luôn là nhân tố đặc biệt.

Những rapper kể trên có một điểm chung là đều thuộc thế hệ Gen Z. Tất cả đang cùng làm nhạc "sạch" về lyrics, thông điệp và linh hoạt trong việc cập nhật các chất liệu hiện đại của giới Rap thế giới.

Rap chưa thể là món ăn chính trên thị trường nhạc Việt. Nhưng cứ duy trì đà thăng tiến như hiện tại, Rap Việt sẽ sớm có bước ngoặt từ tư duy làm nhạc của nhóm rapper Gen Z. Không chỉ Rap miền Bắc, mà miền Nam cũng đang quy tụ nhiều rapper từng bước làm thay đổi cuộc chơi.