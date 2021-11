Thí sinh phản hồi về tin đạo nhạc ở Rap Việt

Đại diện D-Low cho biết trước khi thi Rap Việt, anh đã liên lạc, xin phép sử dụng một câu rap trong bài của Vin Jay và được đàn anh chấp thuận.

Trao đổi với Zing, đại diện của D-Low chia sẻ nam rapper đã theo dõi những phản hồi của khán giả liên quan đến vụ việc anh bị tố đạo nhạc của Vin Jay trong bản Lucky Boy ở Rap Việt.

Người này cho biết trước khi bắt tay vào thực hiện Lucky Boy, D-Low đã liên lạc và xin phép sử dụng một câu rap trong bản Mumble Rapper Vs Lyricist của đàn anh. Vin Jay sau đó đã phản hồi và chấp thuận mong muốn của D-Low.

D-Low trình diễn Lucky Boy ở Rap Việt. Ảnh: BTC.

"D-Low đã xin phép trước và anh Vin Jay vui vẻ với điều đó nên không có vấn đề gì xảy ra. Anh Vin Jay cho biết bản thân rất hạnh phúc khi được truyền cảm hứng, năng lượng cho đàn em", đại diện của D-Low nói.

Trên trang cá nhân, D-Low cũng đăng tải đoạn tin nhắn giữa anh và Vin Jay sau lùm xùm liên quan đến đạo nhạc. Trong đó, chủ nhân Mumble Rapper Vs Lyricist phản hồi: "Tôi có thấy một số người hâm mộ phản hồi về video. Bản thân tôi đã kiểm tra lại. Không có việc gì là dễ dàng, tôi vui khi truyền được cảm hứng. Hãy tiếp tục làm tốt công việc của em".

Tại chương trình Rap Việt diễn ra ngày 13/11, D-Low "đốt cháy" sân khấu bằng bản rap Lucky Boy, viết trên nền nhạc gốc BlackJack của Binz và Soobin. Chủ nhân Lucky Boy được cả 4 HLV bấm chọn. Binz bày tỏ: "Anh không biết phải nói gì. Em đã giết bài hát của anh ngay trước mắt anh".

D-Low gây ấn tượng ở cách trình diễn, khuấy động. Flow của nam rapper biến đổi liên tục, từ khởi đầu chậm rãi, đan xen triplet flow (rap 3 âm tiết trong một nhịp) hợp lý.

Đoạn fast flow (rap tốc độ) là bước ngoặt để D-Low thuyết phục tất cả HLV. LK cho rằng khởi đầu của bản rap Lucky Boy chưa ấn tượng, nhưng càng về cuối càng cuốn. JustaTee đáp lại: "Bạn ấy rất giỏi mới làm được chuyện đó".

Tuy nhiên, sau đêm thi, khán giả phát hiện trong bản rap của D-Low có câu: "Everybody rap like that. Everybody wanna make a track like that" giống Mumble Rapper Vs Lyricist của Vin Jay.