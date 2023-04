Thí sinh lỡ kỳ thi chứng chỉ TOPIK vì không đến trước 30 phút

Trao đổi với Zing, Thúy Lệ (19 tuổi) cho biết cô đăng ký dự thi TOPIK I tại điểm thi Đại học Đại Nam vào sáng ngày 9/4. Được biết, kỳ thi này được tổ chức bởi Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam.

Theo thông báo trong email mà Lệ nhận được, thời gian làm bài thi bắt đầu từ 9h40. Tuy nhiên, có mặt tại điểm thi vào lúc 9h13, Lệ bất ngờ nhận được thông báo không được vào phòng thi dù đến sớm 27 phút.

"Mình bất ngờ và ra ngoài đợi đến 9h40 nhưng vẫn không được vào thi. Không được thông báo về lý do, mình hoang mang, thất vọng, đành phải lủi thủi ra về", Lệ chia sẻ.

Không chỉ Lệ, nhiều thí sinh tại các điểm thi khác ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên và TP.HCM cũng gặp tình trạng tương tự.

Lệ cho biết sau khi về tới nhà, cô mới biết lý do không được vào phòng thi là vì thí sinh phải đến trước giờ thi muộn nhất là 30 phút. Nghĩa là chậm nhất, Lệ phải có mặt ở địa điểm thi vào lúc 9h10.

Tuy nhiên, theo Lệ, trong email và phiếu dự thi gửi đến thí sinh, IIG chỉ thông báo số báo danh, phòng thi và thời gian thi từ 9h40-11h20, không hề lưu ý thí sinh phải đến trước giờ làm bài muộn nhất là 30 phút.

"Thất vọng thực sự, mình đã đổ bao tiền bạc công sức ôn tập mà không được thi, chưa kể mình cũng phải đóng 550.000 lệ phí", Lệ nói và cho biết cô định dùng chứng chỉ TOPIK để bổ sung vào hồ sơ du học. Lỡ kỳ thi này, cô coi như mất đi thế mạnh trong việc phỏng vấn xin visa.

Tham gia kỳ thi TOPIK II tại điểm thi trường THCS&THPT Marie Curie Hà Đông (cơ sở 3) vào chiều ngày 9/4, Nguyệt Thu (Hà Nội) cũng gặp tình trạng tương tự.

Thu cho hay thời gian làm bài thi của cô bắt đầu từ 12h50. Tuy nhiên, do trong email và phiếu đăng ký dự thi không ghi rõ phải có mặt trong phòng thi trước 12h20, Thu đã đến địa điểm thi lúc 12h30 và được trưởng điểm thi thông báo không được vào địa điểm thi.

Thu cho biết cùng điểm thi đó có thêm khoảng 40 người khác cũng trong tình trạng phải đứng ngoài cửa.

"Phải đến hơn 2 giờ sau, đại diện điểm thi mới làm biên bản và hứa giải quyết cho chúng tôi (tôi và 28 người khác, một số người không chờ được quá lâu nên đã bỏ về) trong vòng một tuần", Nguyệt Thu nói với Zing.

Thu cho biết đây là lần lần đầu tiên cô tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK do IIG tổ chức. Những lần trước, cô tham dự kỳ thi tại các đơn vị khác thì không xảy ra tình trạng như trên, mọi thông tin, lưu ý đều được gửi rõ ràng tới email và phiếu dự thi của thí sinh.

"Trong lần mình dự thi TOPIK ở Hàn Quốc, phiếu dự thi ghi rõ ràng thí sinh phải tới trước 12h20 và bôi đỏ rất dễ thấy", Thu nói.

Hiện tại, Thu đang bảo lưu việc học thạc sĩ tại Hàn Quốc. Sắp hết hạn bảo lưu, cô dự tính thi TOPIK để làm hồ sơ xin visa vào tháng 9. Tuy nhiên, với việc lỡ kỳ thi TOPIK lần này, rất có thể Thu sẽ không thể quay lại Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc mất số tiền 30 triệu đồng đã đóng học phí kỳ đầu tiên và học bổng 50%.

Trao đổi với Zing chiều 10/4, đại diện Tổ chức giáo dục IIG cho biết đơn vị này đã nắm được sự việc và đang rà soát, thống kê tất cả trường hợp liên quan. Dự kiến ngày 11/4, đơn vị này sẽ thông báo hướng giải quyết tới từng thí sinh.

Trả lời về việc trong email, IIG không thông báo thí sinh phải đến trước giờ làm bài 30 phút, vị đại diện cho biết đơn vị này đã làm đúng quy định.

Theo đó, thông tin về thời gian thi, ngày thi và lưu ý "Thí sinh cần có mặt trước thời gian thi muộn nhất là 30 phút" đã được cập nhật cụ thể trên các trang thông tin của IIG (website, Facebook...)

Bên cạnh đó, IIG cũng đã thông tin đầy đủ tới thí sinh thông qua quy định và hướng dẫn tham dự kỳ thi TOPIK, thí sinh cũng đã cam kết đọc kỹ hướng dẫn trước khi đăng ký thi, đồng thời tuân thủ cam kết các quy định.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề trên, Thúy Lệ cho rằng những thông tin quan trọng như vậy cần được IIG thông báo rõ ràng đến thí sinh thông qua email hoặc trên phiếu dự thi.

"Việc không thông báo rõ ràng cho thấy IIG thiếu trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Bản thân mình cũng rất hối hận khi không tìm hiểu kỹ về quy định và hướng dẫn thi", Lệ nói.

Đồng quan điểm với Thúy Lệ, Nguyệt Thu nói thêm không phải thí sinh nào cũng có thời gian theo dõi website, Facebook của đơn vị tổ chức để cập nhật thông tin thường xuyên. Vì vậy, những thông tin quan trọng cần được thông báo qua email và thể hiện trên giấy báo dự thi.

Được biết, đây là lần đầu tiên IIG Việt Nam đứng ra tổ chức kỳ thi chứng chỉ TOPIK tại Việt Nam.

TOPIK (viết tắt của Test of Proficiency in Korean) là bài thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc (국립국제교육원, National Institute for International Education, viết tắt: NIIED) tổ chức hàng năm.

Chứng chỉ TOPIK là chứng chỉ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Hàn duy nhất có giá trị quốc tế. Kỳ thi TOPIK không chỉ được tổ chức tại Hàn Quốc mà còn được mở rộng tới tại 78 quốc trên toàn thế giới.