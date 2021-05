Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dẫn chương trình Nóng cùng Euro 2020

Trước khi nhận lời đồng hành với Nóng cùng Euro, Phù Bảo Nghi được biết đến là một trong những người đẹp nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Chia sẻ với Zing, Phù Bảo Nghi xác nhận thông tin cô sẽ trở thành MC chương trình Nóng cùng Euro 2020. Trước đó, Bảo Nghi được biết đến là gương mặt nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô lọt vào top 22 chung cuộc và giành giải Người đẹp Thể thao.

Nói về việc nhận lời đồng hành với Nóng cùng Euro, Phù Bảo Nghi cho biết cô nhận được lời mời dẫn chương trình.

"Tôi không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định vì việc trở thành MC cho chương trình trên sóng quốc gia là cơ hội tốt với tôi", Bảo Nghi nói.

Phù Bảo Nghi dẫn chương trình Nóng cùng Euro.

Người đẹp sinh năm 2001 cho hay đây là lần đầu cô được thử sức ở vị trí người dẫn chương trình trên sóng truyền hình. Trước đó, Bảo Nghi là MC đêm bế mạc Tuần lễ thời trang.

"Là cơ hội nhưng đi kèm với không ít áp lực. Từ khi nhận lời dẫn Nóng cùng Euro, tôi đã đăng ký học thêm khóa MC, ngày ngày xem bóng đá để trau dồi kiến thức nền", Bảo Nghi nói.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 cho hay cô chơi bóng đá từ nhỏ nên khá am hiểu luật, cách thức của môn thể thao vua. Tuy nhiên, để dẫn Nóng cùng Euro, cô phải tìm hiểu nhiều hơn về giải đấu này để có thể sử dụng thành thạo nhiều từ ngữ chuyên môn về bóng đá.

Người đẹp 20 tuổi cho biết cô sẽ có mặt ở Hà Nội khoảng một tháng để ghi hình Nóng cùng Euro. Chương trình dự kiến bấm máy vào đầu tháng 6 và kéo dài tới tháng 7. Nóng cùng Euro có ba MC dẫn chính gồm Bảo Nghi, MC Minh Tiệp và MC Quỳnh Hương.

Bảo Nghi kể để giữ dáng, cô ăn kiêng, đảm bảo không tăng cân cho tới khi lên hình.

Bảo Nghi hủy kế hoạch du học Mỹ, hiện theo học tại Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM.

Nói về việc du học Mỹ, Bảo Nghi cho biết cô đã hủy kế hoạch này do tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Hiện tại, người đẹp theo học tại Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Thời gian tới, để cân bằng thời gian học tập và làm việc, Bảo Nghi học dưới hình thức online.

Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001) là cựu học sinh trường trung học phổ thông American International School (TP.HCM). Cô nhận được kết quả trúng tuyển cùng lúc ba đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Bảo Nghi luôn có mặt trong top những người đẹp học giỏi của cuộc thi. Kết quả chung cuộc, cô giành danh hiệu Người đẹp Thể thao, lọt vào top 5 Người đẹp được yêu thích nhất.