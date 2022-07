Thí sinh dày kinh nghiệm nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Miss World Vietnam 2022 không quy tụ nhiều gương mặt cũ như mùa trước, do đó, những thí sinh thi hoa hậu từ hai lần trở lên được xếp vào nhóm dày kinh nghiệm. Phan Lê Hoàng An (ảnh trái) từng ghi danh ở Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 và Lê Trúc Linh được chọn vào top 22 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Hoàng An còn được nhắc tên ở nhóm ứng viên học giỏi.