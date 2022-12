Thí sinh có vòng eo 56 cm ở Hoa hậu Việt Nam 2022

Giáng My cũng là một trong số những người đẹp được yêu thích nhất tại Hoa hậu Việt Nam. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Giáng My từng đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Lư 2022. Cùng với 3 thí sinh khác của khu vực miền Bắc, Giáng My được ban tổ chức đặc cách vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.