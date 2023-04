Thí sinh bỏ thi sau câu nói vô duyên của Katy Perry

Ngày 3/4 (theo giờ Mỹ), Page Six đưa tin Sara Beth Liebe đã bỏ thi American Idol. Mặc dù được lọt vào vòng tiếp theo, cô quyết định từ chối cơ hội.

“Tham gia chương trình này là một cơ hội thực sự tuyệt vời, nhưng đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của tôi. Tôi sẽ về nhà với những đứa con của mình. Chúng đang cần tôi. Vì vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều”, nữ thí sinh chia sẻ trước bộ ba giám khảo.

Ngay sau đó, cô vội vã rời khỏi sân khấu. Điều này khiến ban giám khảo sốc và bối rối. Họ nhanh chóng mời cô quay lại để tâm sự. “Sara Beth, tôi biết cuộc sống rất áp lực. Tôi cũng biết rằng việc bỏ thi sẽ dễ dàng hơn là bị loại. Nhưng bạn làm như vậy là đang lãng phí tiềm năng của mình. Hãy nhớ rằng tình yêu bản thân cũng lớn như tình mẫu tử. Đừng từ bỏ cuộc thi”, Katy Perry nói.

Trước đó, Katy Perry bị chỉ trích vì câu đùa vô duyên trong buổi thử giọng đầu tiên của Sara Beth. Cụ thể, khi thí sinh này tiết lộ mình là bà mẹ 3 con, giám khảo đã tỏ ra sốc và làm hành động như thể sắp ngã xuống bàn. “Cô gái ơi, em có bầu nhiều quá rồi đấy”, Katy trêu chọc.

Câu nói này ngay lập tức gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng chỉ trích giọng ca Roar vì cho rằng cô miệt thị thiên chức làm mẹ của Sara Beth. Thí sinh sau đó chia sẻ trong một clip rằng cô cảm thấy xấu hổ và bị tổn thương.

“Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nhắn nhủ các bà mẹ hãy luôn yêu thương con của bạn. Trở thành một người mẹ tốt và luôn yêu thương những đứa con của mình, đó mới là điều thực sự quan trọng. Không cần phải quan tâm đến những lời bình luận khác”, Sara Beth nói.

