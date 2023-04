Startup Việt được rót vốn để mở rộng ra thị trường Mỹ, Ấn Độ

Stringee cho biết khoản vốn vừa gọi sẽ dùng để đầu tư đội ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng kinh doanh tại Mỹ và Ấn Độ.

Stringee, startup cung cấp nền tảng liên lạc cho doanh nghiệp vừa công bố nhận vốn trong vòng Series A từ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III (DSVGF). Đây là quỹ vốn tư nhân do 2 công ty đồng quản lý, gồm Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) và Daiwa Corporate Investment Co., Ltd, thuộc tập đoàn Daiwa Securities của Nhật Bản.

Ra mắt vào năm 2017, Stringee cung cấp SDK và API để các doanh nghiệp tích hợp hệ thống liên lạc (gọi điện, chat, SMS) vào website hoặc ứng dụng sẵn có.

Startup này còn cung cấp phần mềm chăm sóc khách hàng Contact Center StringeeX, giúp doanh nghiệp tương tác với người dùng thông qua nhiều kênh khác nhau trên cùng phần mềm.

So với những nền tảng khác, Stringee tuyên bố giải pháp của công ty giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho nhu cầu tích hợp hệ thống liên lạc.

Một số lĩnh vực kinh doanh có thể sử dụng nền tảng liên lạc của Stringee như tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, đặt xe, logistic, khám bệnh, đào tạo trực tuyến...

Trước khi có sự tham gia của DSVGF, Stringee từng nhận 2 triệu USD từ Zone Startups Ventures của Canada trong vòng gọi vốn Pre Series A.

Đại diện Stringee cho biết khoản vốn giúp công ty đẩy mạnh chiến lược phát triển trong lĩnh vực CPaaS (Communication Platform as a Service), đầu tư vào đội ngũ nhân sự và nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Stringee đã có văn phòng cũng như khách hàng tại Mỹ và Ấn Độ, nguồn vốn mới huy động thành công cũng sẽ được sử dụng để mở rộng kinh doanh tại 2 thị trường này”, ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Vận hành (COO) của Stringee, cho biết.