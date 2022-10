Thêm một phó tổng giám đốc FLC từ chức

Bà Võ Thị Thùy Dương là phó tổng giám đốc thứ 3 của Tập đoàn FLC từ chức trong năm sau khi cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị khởi tố.

Bà Võ Thị Thùy Dương là phó tổng giám đốc thứ 3 nghỉ việc tại FLC năm nay. Ảnh: FLC.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC vừa có văn bản chấp thuận đề nghị từ chức của bà Võ Thị Thùy Dương từ ngày 1/10. Trước đó, ngày 30/9, bà Dương đã nộp đơn tới HĐQT đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn.

Được biết, bà Võ Thị Thùy Dương sinh năm 1977, tốt nghiệp cử nhân khoa Luật Kinh tế và thạc sỹ khoa Luật Kinh tế và quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Bà được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc FLC từ ngày 11/5/2017 và có hơn 5 năm giữ chức vụ phó tổng giám đốc FLC.

Trước đó, bà từng giữ chức trưởng ban nhân sự của tập đoàn này.

Với việc bà Dương rời đi, đây đã là phó tổng giám đốc thứ 3 của FLC xin nghỉ việc trong năm nay. Trước đó, bà Vũ Đặng Hải Yến cũng đã từ chức vào ngày 14/7 và ông Lã Quý Hiển từ chức vào ngày 15/9.

Sau khi bà Võ Thị Thùy Dương từ chức, Tập đoàn FLC còn lại 5 phó tổng giám đốc, gồm bà Đàm Ngọc Bích, ông Trần Thế Anh, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Đỗ Việt Hùng. Trong khi đó, bà Bùi Hải Huyền hiện là phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty.

Doanh nghiệp liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết mới đây cũng công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

FLC đồng thời thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký trước đó với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với lý do phía An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện, cung cấp dịch vụ kiểm toán như hợp đồng hai bên đã ký kết.

Những vướng mắc trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính tài chính năm 2021 khiến FLC chưa thể công bố các báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Điều này dẫn tới việc cổ phiếu FLC liên tục bị HoSE đưa vào diện kiểm soát, cảnh báo và mới nhất là đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9.