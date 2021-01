Thêm một người Việt mắc Covid-19 sau khi đến Nhật Bản

Bệnh nhân là nam hành khách tên N.V.T., chưa có thông tin về quê quán. Người này bay từ Nội Bài đi Nhật Bản cùng ngày với nữ bệnh nhân Covid-19 quê Hải Dương.

Trao đổi với Zing, đại diện sân bay Nội Bài cho biết hãng hàng không JL của Nhật Bản đã thông báo về một trường hợp hành khách người Việt dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi chuyến bay JL752 từ Nội Bài đến Narita (Nhật Bản) ngày 17/1.

Nam hành khách tên N.V.T., bay Nhật Bản cùng ngày với nữ hành khách quê Hải Dương được xác định mắc Covid-19 tại Nhật Bản trước đó. Tuy nhiên, sân bay chưa có thông tin về quê quán của nam hành khách này.

Ga quốc tế Nội Bài vẫn vận hành phục vụ các chuyến bay đưa người Việt ra nước ngoài làm việc. Ảnh: Ngọc Tân.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã rà soát qua camera an ninh và phát hiện 7 nhân viên sân bay tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Số F1 này gồm 3 nhân viên ninh hàng không, 3 nhân viên dịch vụ mặt đất và 1 công an cửa khẩu (nhân viên có đeo khẩu trang đầy đủ). Các nhân viên đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC), xác nhận một phụ nữ 32 tuổi (quê xã Hưng Đạo, TP Chí Linh) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi bay từ Hà Nội đến Osaka (Nhật Bản) hôm 17/1.

Qua rà soát, Bộ Y tế ghi nhận một nữ công nhân tại Hải Dương mắc Covid-19. Người này từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka.