Thêm một luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra

Ngày 11/3, theo nguồn tin của Zing, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05) - Bộ Công an liên quan luật sư Đặng Đình Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM), một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Theo nội dung của tin báo tội phạm, luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên, đồng thời cơ quan này đã gửi giấy mời đến luật sư Đặng Đình Mạnh lúc 8h ngày 21/3 có mặt tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để làm việc về những nội dung tin báo.

Trước đó, hôm 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp nhận tin báo tội phạm từ A05 liên quan luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TP.HCM) về cùng tội danh trên.

Trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo gồm luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TP.HCM).

Tháng 11/2022, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm các bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai, tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng tội này, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi người nhận 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù.