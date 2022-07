Thêm một công ty tiền số phá sản

Voyager Digital đã nộp đơn phá sản, trở thành công ty mới nhất không chịu nổi cú sốc sụp đổ của thị trường tiền ảo.

Nền tảng mua, giao dịch và cho vay tiền điện tử Voyager Digital đã nộp đơn xin phá sản. Hành động này được thực hiện chỉ 1 tuần sau khi hãng cho vay tiền điện tử này dừng mọi dịch vụ rút, giao dịch và ký gửi.

Là một nền tảng mua, giao dịch và cho vay, Voyager Digital được ước tính có giá trị 1- 10 tỷ USD , bao gồm cả tài sản và các khoản nợ.

Voyager Digital đã nộp đơn xin phá sản vào thứ tư vừa qua. Ảnh: Voyager.

Hồ sơ phá sản của công ty được nộp sau vài ngày kể từ khi tạm ngừng rút tiền và giao dịch trên nền tảng của mình vào ngày 1/7. Giám đốc điều hành của Voyager Digital, Stephen Ehrlich, cho biết trong đơn xin phá sản rằng tình trạng tài chính tồi tệ của công ty đến từ 2 nguyên nhân chính.

Nguyên nhân đầu tiên là lạm phát cao và lãi suất tăng đã khiến giá trị tiền điện tử giảm, với Bitcoin giảm 60% giá trị so với mức cao nhất vào năm 2021. Nguyên nhân tiếp theo là do Three Arrows Capital vỡ nợ vào tháng 3 vừa qua và không thể chi trả khoản vay 650 triệu USD cho Voyager.

Quỹ đầu cơ Three Arrows Capital đã nộp đơn xin phá sản vào tuần trước, chỉ vài ngày sau khi Voyager Digital đưa ra thông báo vỡ nợ đối với khoản vay 650 triệu USD .

Trong khi 3AC đang trong quá trình thanh lý theo lệnh của tòa án, các nhà lãnh đạo của Voyager Digital hy vọng việc nộp đơn phá sản là nỗ lực đầu tiên trong công cuộc thay đổi. Thủ tục phá sản cho phép công ty nộp đơn lập kế hoạch tái cấu trúc và chiến lược xoay vòng trong khi bảo vệ họ khỏi các vụ kiện tụng dân sự.

"Đây không phải là một vụ phá sản 'rơi tự do'. Ngược lại, Voyager có một hướng đi và một kế hoạch để nhanh chóng đưa các trường hợp đến một kết quả thích hợp”, đơn được công ty nộp lên toà án viết.

Một kế hoạch được vạch ra bởi CEO công ty đang chờ tòa án phê duyệt sẽ giúp các khách hàng thu lại tiền điện tử từ 3AC về ví của mình. Ngoài ra, cổ phần trong công ty Voyager Digital được tổ chức lại, cũng như các mã tiền điện tử của Voyager.

Những tháng vừa qua thị trường tiền số gần như rơi vào khủng hoảng lớn nhất lịch sử. Đầu tháng 7 vừa qua, đơn vị cho vay tiền số Vauld được Peter Thiel hậu thuẫn đã tạm dừng hoạt động và tái cấu trúc do "những thách thức tài chính" gây ra bởi sự sụt giảm mạnh của tiền số. Công ty này cũng đang đàm phán và chuẩn bị có quá trình bị đơn vị khác mua lại.

Ngoài ra, nhà môi giới tiền điện tử Genesis cũng đã báo cáo mất hàng trăm triệu do 3AC phá sản. Theo CNET, một quỹ đầu tư hưu trí Hàn Quốc đã mất 99% tiền của khách hàng do sự cố của đồng tiền số Luna.