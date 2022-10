Thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hải Phòng tử vong

Ngoài ca bệnh tử vong tại Hải phòng, đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở nước ta tăng trở lại mốc trên 1.000.

Thanh niên vui chơi tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 11/10, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận đến 1.226 trường hợp mắc Covid-19, tăng 181 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.488.685 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong 24 giờ qua, Việt Nam cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do Covid-19 tại Hải Phòng. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.154 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thống kê số ca mắc mới Covid-19 ở nước ta. Ảnh: BYT.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 63 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó có 58 ca thở qua mặt nạ, một ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn và 2 ca thở máy xâm lấn.

Trong ngày 10/10, cả nước có 58.422 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 260.314.915 liều.

Cụ thể, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.587.172 liều: Mũi 1 là 71.056.135 liều; mũi 2 là 68.657.661 liều; mũi bổ sung là 14.593.045 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 50.841.867 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.438.464 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 22.970.764 liều: Mũi 1 là 9.096.672 liều; mũi 2 là 8.847.111 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.026.981 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là 16.756.979 liều: Mũi 1 là 9.871.422 liều; mũi 2 là 6.885.557 liều.