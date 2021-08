Thêm 9.574 người mắc Covid-19

So với hôm qua, số ca nhiễm ghi nhận trong ngày 15/8 giảm 136 người. TP.HCM tăng 285 ca, còn Đồng Nai giảm 477 trường hợp.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đây là số liệu tính từ 18h ngày 14/8 đến 18h ngày 15/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Các bệnh nhân được ghi nhận tại TP.HCM (4.516), Bình Dương (2.358), Đồng Nai (546), Long An (514), Đồng Tháp (271), Tiền Giang (209), Cần Thơ (170), Khánh Hòa (166), Tây Ninh (159), Đà Nẵng (83), Sóc Trăng (82), Bến Tre (60), Hà Nội (39), Bình Thuận (39), Quảng Ngãi (34), An Giang (34), Nghệ An (27), Phú Yên (27), Quảng Nam (26), Ninh Thuận (22), Bình Định (22), Bắc Ninh (21), Kiên Giang (19), Lào Cai (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Hà Tĩnh (14), Đắk Nông (13), Lâm Đồng (11), Hậu Giang (10), Thừa Thiên - Huế (8 ), Quảng Trị (8 ), Gia Lai (8 ), Cà Mau (6), Hải Dương (5), Bình Phước (4), Quảng Bình (2), Thanh Hóa (2), Thái Bình (2), Ninh Bình (1), Hưng Yên (1), Bắc Giang (1).

Trong đó, 2.470 ca tại cộng đồng. Một số tỉnh như Đồng Nai, Long An, Tiền Giang có số lượng ca mắc mới giảm. Ngoài ra, tổng F0 ghi nhận tại Hà Nội giảm một ca so với số bệnh nhân trong ngày hôm qua.





Trong bản tin tối 15/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng công bố 337 ca tử vong tại TP.HCM (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Hải Phòng (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến 15/8 là 5.774, xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính theo tỷ lệ tử vong trên một triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân một triệu dân có 59 người tử vong do Covid-19).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 275.044 ca nhiễm. Từ 27/4 đến nay, số ca nhiễm là 271.037, trong đó, 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Sáng nay, những tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vaccine ARCT-154 phòng Covid-19 giai đoạn một tại Đại học Y Hà Nội.

Các tình nguyện viên sẽ được tiêm 2 mũi vaccine ARCT-154 hoặc giả dược cách nhau 28 ngày. Các dữ liệu an toàn sau tiêm mũi một (ngày 1) đến 7 ngày sau tiêm mũi 2 (ngày 36) sẽ được đánh giá.

Đây là loại vaccine chứa RNA tự nhân bản, được cải tiến để có thể phòng, chống được các biến chủng nguy hiểm như Alpha, Beta, Delta, Gamma... Đây cũng là loại vaccine thứ ba tại Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người, sau Nano Covax và Covivac.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết vaccine này sử dụng công nghệ mRNA của Arcturus. Đây là công nghệ tương tự vaccine Pfizer và Moderna đã được phê duyệt. Bộ Y tế mong muốn quá trình nghiên cứu cố gắng cuối năm hoàn thiện cả pha 3, gấp rút hoàn thiện nhà máy sản xuất vaccine ở khu công nghệ cao Hòa Lạc.

"Vaccine này được tổ chức thử nghiệm tại Đại học Y Hà Nội, chúng tôi rất tin tưởng và mong mỏi nghiên cứu sớm hoàn thiện để thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.





Thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 mới nhất của Việt Nam Vaccine ARCT-154 dựa trên công nghệ mRNA của Mỹ. Đây là công nghệ tân tiến nhất hiện nay cho phép sử dụng liều vaccine thấp hơn, trong khi kích thích miễn dịch kéo dài.