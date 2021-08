Thêm 8.788 người mắc Covid-19 trong ngày 18/8

Với 8.788 ca nhiễm mới, tính từ 27/4 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 298.064 bệnh nhân, trong đó, 108.534 người đã được công bố khỏi Covid-19.

Tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h30 ngày 18/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.800 người nhiễm mới, gồm 12 trường hợp nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước.

Như vậy, trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 807 người.







Họ được phát hiện tại TP.HCM (3.731), Bình Dương (2.513), Đồng Nai (443), Long An (428), Tiền Giang (282), Đà Nẵng (278), Kiên Giang (169), An Giang (105), Tây Ninh (104), Cần Thơ (91), Khánh Hòa (86), Bến Tre (72), Phú Yên (65), Vĩnh Long (61), Nghệ An (59), Quảng Nam (53), Hà Nội (46), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (20), Thừa Thiên - Huế (17), Hậu Giang (16), Bình Định (15), Đắk Nông (13), Quảng Trị (12), Quảng Ngãi (9), Ninh Thuận (8 ), Quảng Bình (8 ), Hà Tĩnh (8), Gia Lai (7), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (6), Thanh Hóa (6), Đắk Lắk (5), Lào Cai (4), Sơn La (2), Cà Mau (2), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1), Lạng Sơn (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1). Trong đó, 5.935 ca tại cộng đồng.

Tại TP.HCM, F0 tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.

Cũng trong bản tin tối 18/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 298 ca tử vong tại TP.HCM (255), Bình Dương (20), Long An (11), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Vĩnh Long (2), Đà Nẵng (1), Bắc Giang (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 18/8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc. Con số này ngang với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Số ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại TP.HCM đang có xu hướng tăng mạnh. Theo Sở Y tế TP.HCM, từ 15/8 đến 22/8 là giai đoạn giải phóng vùng sạch và đánh giá nguy cơ tại các vùng có tỷ lệ nhiễm cao. Ngành y tế dự báo số ca F0 có thể tăng nhẹ giai đoạn này do tăng cường lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng dân cư để sàng lọc, bóc tách tất cả F0.

Tại Hà Nội, lượng F0 mỗi ngày đang giảm. Tuy nhiên, nguy cơ của thành phố còn rất cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay từ ngày 18 đến 20/8, thành phố tiếp tục triển khai đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm rRT-PCR cho khu vực và 13 nhóm nguy cơ cao với số lượng 1 triệu mẫu. Mục tiêu là bóc tách F0 tại các khu vực "vùng đỏ", khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh.