Thêm 7 người bị khởi tố trong vụ khai thác lậu 2 triệu tấn than

Nhóm người bị cáo buộc đồng phạm với anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh trong vụ khai thác hơn 2 triệu tấn than ở Thái Nguyên.

Chiều 11/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 7 bị can liên quan vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Đàm Hương Huệ (cựu Giám đốc Công ty TNHH Uyên Hiển), Phạm Văn Thu (cổ đông Công ty Đông Bắc Hải Dương) và Phạm Ngọc Thanh (nhân viên công ty này) bị khởi tố tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ngụy Quang Thuyên (trợ lý Tổng giám đốc Công ty Yên Phước), Ngụy Văn Thủy (thủ kho công ty này), Đỗ Văn Vĩnh và Lương Văn Tiến (cùng quê Thái Nguyên) bị khởi tố tội Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

7 bị can bị bắt tạm giam. VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

6 trong 7 bị can bị bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Đây là hoạt động thuộc giai đoạn mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, xảy ra tại 2 doanh nghiệp trên và các đơn vị có liên quan.

Cuối tháng 8, Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can liên quan vụ án trên. Trong đó, anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (31 tuổi, ở Quảng Ninh) là những người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

Theo Bộ Công an, năm 2014, mỏ than Minh Tiến ở huyện Đại Từ được cấp phép khai thác cho Công ty Yên Phước. Một năm sau đó, bị can Châu Thị Mỹ Linh (Tổng giám đốc công ty này) chấp thuận cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ than trên.

Các bị can Linh, Giang (giữa) và Thanh. Ảnh: Bộ Công an.

Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương đã khai thác, chế biến, tiêu thụ than rồi trả tiền % chênh lệch cho phía bà Linh.

Từ tháng 5/2019, các bị can câu kết khai thác hơn 2 triệu tấn than các loại, cao gấp 120 lần so với mức quy định trong giấy phép. Qua đó thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng .