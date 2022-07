Thêm 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố trong vụ Việt Á

Nhóm nhân viên xét nghiệm của CDC Nam Định bị cáo buộc đã bớt xén sinh phẩm để bán lại cho Công ty Việt Á rồi lấy tiền chia nhau.

Tối 29/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 nhân viên Khoa xét nghiệm thuộc CDC Nam Định về tội Tham ô tài sản.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1987, kỹ thuật viên xét nghiệm), Lâm Thị Hà (sinh năm 1989) và Vũ Thị Yến (sinh năm 1975, cùng là nhân viên khoa xét nghiệm)s.

Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của CDC Nam Định để bán lại cho Công ty Việt Á rồi lấy tiền chia nhau. Bộ Công an cho rằng 3 bị can gây thiệt hại trên một tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại Việt Á, Bộ Y tế và hàng loạt CDC các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định.

Trước đó, ngày 25/4, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội này, nhà chức trách khởi tố thêm bị can đối với Vũ Ngọc Tuyên (Kế toán trưởng CDC), Vũ Khánh Vân (Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ) và Phạm Thị Nga (Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế). Còn bà Vũ Thị Ngọc Thanh (Phó trưởng khoa Xét nghiệm) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Trong đại án Việt Á, ngày 18/12/2021, C03 khởi tố các bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á), Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) và 5 người khác, mở màn cho cuộc điều tra vụ án này.

Hơn 6 tháng qua, Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục khởi tố thêm trên 75 bị can về nhiều tội danh để điều tra mở rộng vụ án. Trong số bị can có các ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) và Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế).