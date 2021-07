Thêm 263 bệnh nhân mắc Covid-19, TP.HCM 217 ca

TP.HCM dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19, phần lớn được phát hiện trong khu cách ly, phong toả.

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 4/7, Việt Nam ghi nhận thêm 263 ca mắc mới trong nước tại TP.HCM (217), Phú Yên (17), Long An (15), Khánh Hoà (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (2), An Giang (1). Trong đó 250 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã phong tỏa.

TP.HCM: trong 217 ca mắc mới, 204 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly, vùng phong tỏa, 13 người còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên: 17 ca mắc mới đều là F1, được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Long An: 15 bệnh nhân đều từng tiếp xúc gần F0, đã được cách ly tập trung trước đó.

Khánh Hòa: 9 ca mắc mới đều liên quan bệnh nhân 17725, được cách ly từ trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ca mắc mới được ghi nhận đều là F1 và đã được cách ly.

Đồng Tháp: 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV là F1 của bệnh nhân 14437. Họ đều đã được cách ly trước đó.

An Giang: bệnh nhân là nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Tính đến 6h ngày 4/7, Việt Nam có tổng 17.462 ca mắc trong nước và 1.848 bệnh nhân nhập cảnh. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, số ca mắc mới là 15.892, 4.869 bệnh nhân trong đó đã được công bố khỏi bệnh.

TP.HCM trở thành "điểm nóng" trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 4 tại Việt Nam. Hiện tại, số ca mắc được báo cáo trong ngày tại địa phương này dẫn đầu cả nước và vượt Bắc Giang.





Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, cho biết tại TP.HCM, nhiều nguyên nhân khiến dịch có điều kiện lây nhanh và khó kiểm soát. Ngoài biến chủng Delta lây lan nhanh, dịch tại thành phố khó kiểm soát do địa bàn dân cư đông, nhiều chợ tự phát và chợ truyền thống tập trung với mật độ cao.

Thứ trưởng nhận định nhờ công tác tổ chức xét nghiệm diện rộng, ca mắc mới không chỉ trong khu cách ly, vùng phong tỏa mà còn được phát hiện nhanh trong cộng đồng dân cư. Điều này khiến thành phố có số ca mắc tăng nhanh chóng trong thời gian qua.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã có những thay đổi trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng trước tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, số ca mắc tăng nhanh. Trong đó, thành phố sắp xếp, tổ chức bộ máy điều tra dịch và can thiệp chống dịch tại cộng đồng.

Trung tâm Y tế quận huyện và trạm y tế sẽ đảm trách lực lượng điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Các lực lượng này chỉ tập trung công việc của mình, không kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác để đảm bảo hoàn thành công tác truy vết thật chi tiết, hiệu quả và công tác xét nghiệm nhanh chóng, an toàn.