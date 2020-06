Thêm 2 cán bộ của Đại học Đông Đô bị khởi tố

Cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán của Đại học Đông Đô cùng nhân viên cơ sở này bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi giả mạo trong công tác.

Chiều 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thị Huệ (34 tuổi, cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Đại học Đông Đô) và Ngô Quang Hiển (42 tuổi, nhân viên trường này) về tội Giả mạo trong công tác.

Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định trên. Bà Huệ bị bắt tạm giam, còn Hiển được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, vụ án được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can là cựu lãnh đạo, nhân viên Đại học Đông Đô liên quan vụ án Giả mạo trong công tác. Trong đó, bị can Dương Văn Hòa là hiệu trưởng. Hai hiệu phó là Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà cũng bị khởi tố.

Còn bị can Trần Khắc Hùng (47 tuổi, quê Nghệ An, Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Đại học Đông Đô) đang bị truy nã.

Mẫu bằng cấp cho học viên tốt nghiệp của Đại học Đông Đô. Ảnh: N.H.

Vụ án được điều tra sau khi công an nắm thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt của Đại học Đông Đô móc ngoặc với các tổ chức bên ngoài cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh cho học viên không theo học. Giấy tờ này được học viên sử dụng để nâng lương, thăng chức, thi tuyển vào biên chế.

Bộ Công an xác định Đại học Đông Đô tuyển sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh từ năm 2016. Khi nhận thấy nhiều người có nhu cầu cần văn bằng ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ cán bộ, năm 2018, trường này liên kết tuyển sinh với khoảng 200 trung tâm đào tạo ngắn hạn.

Cơ sở này cho phép học viên không phải đến lớp, không thi đầu vào, đầu ra. Các khóa cấp văn bằng cấp tốc không thông báo tuyển sinh, không thành lập hội đồng chấm thi, không phê duyệt danh sách học viên và cán bộ coi thi. Có trường hợp được chèn hồ sơ vào danh sách lớp đã học trước đó.

Theo lời khai của các bị can, Đại học Đông Đô đã tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần 25 môn và thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong 1-2 ngày. Các học viên dự thi được phát giấy thi và cả đáp án để chép ngay tại chỗ. Chi phí thông qua “cò” dao động 50-150 triệu đồng/người.