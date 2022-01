Thêm 16.914 ca Covid-19, Hà Nội có hơn 2.000 F0

Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới dẫn đầu cả nước với 2.045 F0, đứng thứ 2 là Hải Phòng (1.804).

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 16.914 , ghi nhận tại 63 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.479 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 221 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 224 ca.

Trong 24 giờ qua, 592.352 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Hà Nội lần đầu vượt mốc 2.000 ca

Tính từ 16h ngày 1/1 đến 16h ngày 2/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.948 ca trong cộng đồng).

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới. Số F0 tại thành phố này cũng cao kỷ lục với 2.045 ca. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng vượt mốc 1.000 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ, xếp sau Hà Nội với 1.804 F0.

Các tỉnh, thành phố khác ghi nhận số lượng ca bệnh cao trên mốc 500: Vĩnh Long (1.280), Tây Ninh (946), Bình Phước (782), Khánh Hòa (780), Cà Mau (619), Bình Định (576), Hải Dương (545).

Trái ngược với tình hình dịch phức tạp tại Hà Nội, TP.HCM tiếp tục có những dấu hiệu tích cực khi ngày có số ca nhiễm nCoV trong ngày dưới 500 ca với 384 F0.

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Vĩnh Long Cà Mau Tây Ninh Khánh Hòa Hải Phòng TP.HCM Bạc Liêu Bình Định Trà Vinh Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 1886 984 958 915 789 725 591 534 534 518

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đồng Tháp (-265), Bình Thuận (-189), TP.HCM (-185).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+1.688), Hải Dương (+545), Hà Nội (+297).





Theo Bộ Y tế, nước ta chưa ghi nhận thêm người nhiễm biến chủng Omicron. Trước đó, 20 ca nhiễm biến chủng này được phát hiện đều là người nhập cảnh, được cách ly tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (5).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.763.040 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.757.254 ca.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (504.197), Bình Dương (290.921), Đồng Nai (98.060), Tây Ninh (77.002), Hà Nội (49.631).

221 ca tử vong, hơn 6.000 bệnh nhân diễn biến nặng

Từ 17h30 ngày 1/1 đến 17h30 ngày 2/1, nước ta ghi nhận 221 ca tử vong. TP.HCM có 30 trường hợp, trong đó 4 ca từ các tỉnh chuyển đến gồm Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1).

Số ca tử vong tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (41 ca trong 2 ngày), An Giang (17), Vĩnh Long (16), Đồng Tháp (15), Cần Thơ (15), Tiền Giang (11), Hậu Giang (9), Tây Ninh (8), Hà Nội (8), Sóc Trăng (7), Bình Dương (7), Kiên Giang (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Khánh Hòa (5), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Cà Mau (3), Nam Định (2), Trà Vinh (2), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1), Hà Giang (1), Gia Lai (1), Long An (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 224 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.831 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, trong ngày, thêm 14.420 ca được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.372.696 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.746 ca, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 4.771 ca, thở oxy dòng cao HFNC: 988 ca, thở máy không xâm lấn: 148 ca, thở máy xâm lấn: 815 ca, ECMO: 24 ca.

Trong ngày 1/1, nước ta có 592.352 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 152.818.575 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.716.536 liều, tiêm mũi 2 là 69.065.759 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 6.036.280 liều.





Trong ngày, theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), bệnh nhân K.V.H.M., trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm chủng Omicron tại Việt Nam, đã được xuất viện sau 2 tuần cách ly, theo dõi sức khỏe.

"Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân M. không có triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1/1. Hôm nay, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế", đại diện bệnh viện thông tin.

Bộ Y tế vừa phân bổ hơn 1,76 triệu liều vaccine AstraZeneca. Đây là đợt phân bổ vaccine phòng Covid-19 thứ 113 của Bộ Y tế. Bộ Y tế cho biết trong tổng số hơn 192 triệu liều vacine phòng Covid-19 đã tiếp nhận, cơ quan này đã phân bổ 113 đợt với tổng số 176,8 triệu liều, còn khoảng 15,2 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine.