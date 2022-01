Thêm 16.254 người mắc Covid-19, Hà Nội có 2.723 ca

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với số ca mắc Covid-19 trong ngày. Xếp sau là Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Phước.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 16.254, ghi nhận tại 59 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 16.021 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 233 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 212 ca.

Trong 24 giờ qua, 804.906 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

Tính từ 16h ngày 6/1 đến 16h ngày 7/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố (có 11.423 ca trong cộng đồng).

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 2.723 trường hợp dương tính. Đây cũng là số ca mắc trong ngày được phát hiện cao nhất của thành phố từ khi dịch bùng phát. Hà Nội đã trải qua 6 ngày liên tiếp ghi nhận số F0 trên 2.000 người.





Trong khi đó, một số địa phương cũng ghi nhân số ca mắc mới trên 500 trường hợp là Hải Phòng (795), Khánh Hòa (790), Bình Phước (716), Vĩnh Long (699), Cà Mau (676), Bình Định (667), Tây Ninh (583).

Số ca mắc cả nước có xu hướng giảm ngày thứ 3 liên tiếp (giảm 163 ca so với ngày trước đó).

Dù vẫn đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc mới, Hải Phòng thuộc nhóm địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó vối ít hơn 128 ca. Bên cạnh đó là Tây Ninh (-270), Gia Lai (-102).

Ngược lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hải Dương (+443), Vĩnh Long (+180), Bà Rịa - Vũng Tàu (+111).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.859.841 ca nhiễm nCoV, đứng thứ 28/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.851 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.853.904 , trong đó, 1.476.231 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Địa phương duy nhất không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (506.902), Bình Dương (291.270), Đồng Nai (98.545), Tây Ninh (81.135), Hà Nội (62.174).

223 ca tử vong

Về tình hình điều trị: Trong ngày 7/1, Bộ Y tế công bố 14.633 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 1.479.048 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca, trong đó, 4.239 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 884 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 140 ca thở máy không xâm lấn, 723 ca thở máy xâm lấn và 20 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 6/1 đến 17h30 ngày 7/1 ghi nhận 233 ca tử vong tại TP.HCM (20), trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến từ Tiền Giang (1), Tây Ninh (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23 ca trong 2 ngày), Long An (16), Tiền Giang (14), Vĩnh Long (14), Bình Dương (12), Bến Tre (11), Cần Thơ (11), Sóc Trăng (11), An Giang (10), Kiên Giang (10), Hậu Giang (10), Đồng Tháp (9), Tây Ninh (8), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Định (6), Khánh Hoà (6), Bình Phước (6), Bình Thuận (6), Quảng Ngãi (2), Huế (2), Đà Nẵng (2), Nghệ An (1), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1).

Về tiêm vaccine: Trong ngày 6/1, 804.906 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 157.740.557 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala) là 9.064.505 liều.





Ngày 7/1, Bộ Y tế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19.

Cụ thể, mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong khi đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, mới đây đã ban hành văn bản về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị Covid-19.

Theo đó, cục cho biết hiện thuốc Molnupiravir mới được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai, không bán trên thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, thuốc dùng trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trường hợp bán thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá bất hợp lý.